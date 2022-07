電視選購 2022|新一期消費券在 8 月初就即將發放,收到錢不少人都會想購買新電視,但電視技術過去幾年經過一輪革新,除了解像度更強、材質也有著莫大進步,各位用家可能不知道從何著手、選購適合自己的電視,今日這篇文章就要讓大家用 5 個關鍵字簡單地了解自己選購電視的需要。



2022年電視選購 5 大關鍵字

電視顯示科技日新月異,雖然技術上有著非常大的躍進,但要選擇自己家居用的電視機,卻並非越大、越中貴、越高清就越好,根據家居環境以及個人預算來衡量才是最適切的做法,而在考慮買入新電視時,除了特定的品牌愛好之外,建議可以從以下 5 個範疇考慮,就可以更輕易地作出抉擇。

【1】電視尺寸

一般人可能會認為電視尺寸「越大越好」,但在考慮購入電視的尺寸時,需要考慮用家與電視的距離以及電視的解像度,如果距離不足,大電視反而會讓用家看得不舒適。

一般而言,在睡房內用戶與電視的距離較近,最適合的電視尺寸較細,介乎 40”~50”;而在客廳用的話,由於用戶與電視的距離較遠,就可以選擇55”~60” 以上的更大屏幕型號。

【2】解像度

解像度越高,當然就是代表畫面越精細,但如果預計電視會距離較遠,對解像度的需求亦會相對較低。

電視評測機構 RTINGS.com 早前曾就尺寸、解像度以及欣賞距離的相互關係作出建議(圖 RTINGS.com)

目前市場上電視可以找到的解像度規格主要有 5 種,由最入門數起有 480p、720p、1080p、4K 以及 8K,而目前各廠的主流解像度規格重心已由數年前的 1080p 慢慢轉移至 4K(3840×2160),技術更成熟之餘,價錢亦更為親民。

【3】屏幕材質

電視顯示技術隔幾年就來一個大革新,目前市場上存在的技術亦有好幾種,除了最傳統的 LCD、LED 以及近年被視為高階的 OLED 材質之外,2022 年最新則由 MiniLED 帶領主流,連 Apple 都在其高階屏幕中使用。

MiniLED 在今年因為與 OLED 相若的顯示表現以及更佳的耐用性而成為大熱(網上圖片)

簡單而言,Mini LED 擁有傳統 LED 的低耗、耐用特點,可以做到比 OLED 屏幕省電 80%,但又可以讓畫面亮度、色彩、對比度表現貼近 OLED,而由於近年各廠的規格競爭,Mini LED 的價格亦開始低於 OLED,故不少廠商都大幅投入生產。

【4】智能系統

早年不少廠商都會為旗下電視加入智能操作系統,例如 Samsung 有 Tizen OS、LG 有 WebOS 等等,不過論到泛用性,始終都是 Android TV 系統較受用戶歡迎,除了有 Google 的語音系統支援,又可以裝 Apps 加強功能及內容,令加載 Android TV 系統的智能電視更受歡迎。

【5】音響系統

近年 TCL 就與名廠 Onkyo 緊密合作、為電視加入質素不俗的內置音響(圖 TCL)

有靚電視,當然要加上好的音響系統,如果沒有空間/不打算為電視加添外置的音響器材,就要考慮電視上的音響系統是否足夠使用;有部份廠商都會選擇與音響廠合作,加入特別調試過的音響輸出,有興趣於低成本下加入高階音效的話可以考慮一下。

實測平價 MiniLED 4K 智能電視、TCL C835

C835 是 TCL 其中一部最新推出的 MiniLED 4K 電視,又加入了 Android 系統,最重要是定價親民(蔡浩騰 攝)

市場上的電視推出型號眾多,看完以上多點,仍然未知道自己應該選擇哪個型號?《香港01》科技玩物記者早前就親身實測了 TCL 在香港推出之新系列智能電視的其中之一 - C835 的 55” 型號,其為一部採用 MiniLED 技術的 4K 電視,又加入了 Android Google TV 系統,最重要是定價親民,目前只需要$15,800 就可以買到,對比其他品牌最少便宜數千元,對想體驗 MiniLED 又預算有限的用戶有一定的吸引力。

先從外型著手,TCL C835 55” 的外型非常纖薄,開箱後有點「弱不襟風」的感覺,但加上支架再立起來之後就相當牢固;打開電源之後可見其屏幕邊框相當窄小,而除了 4K 解像度令畫面十分精細之外,其支援 IMAX Enhanced、Dolby Vision 等高階的顯示認證。

即使是 55“ 型號,由於邊框較窄,顯示效果廣闊(蔡浩騰 攝)

記者利用以串流方式觀看了 Disney+ 上架不久的《Dr.Strange in the Multiverse of Madness》,顯示表現不俗,特別值得一讚的是其防反光塗層有助提升視覺享受。

而在音響輸出方面,其由 Onkyo 提供的 2.1 聲道音響系統支援 Dolby Atmos 全景聲,整體分析力不俗,在低音方面的表現不算十分突出,但就與中高音取得了不俗的平衡,雖然未能提供影院級數的音響效果,然而作為家用都收貨有餘。

在系統方面,TCL C835 加入了最新版本的 Android TV 系統,除了可以裝 App、在遙控器上用語音控制電視之外,又加入了其他獨家的智能功能,例如可與手機同步,同時顯示電視內容及手機畫面。

另外,如果是家用遊戲機的玩家,TCL C835 就加入了遊戲專用的低延遲模式,配合其最高 144Hz 更新率的屏幕,即使只是玩 Switch,其畫面流暢度都有不俗的提升。(蔡浩騰 攝)

