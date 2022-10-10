日本2022年上半年流行關鍵字調查結果出爐　下半年會是哪些作品？

年輕人對流行文化的敏感度很高，而生在ACG大國的日本人，對動畫、漫畫及各種電子遊戲更是瞭若指掌。LINE RESEARCH每季都會推出新的流行文化調查，透過2022年3月、6月的調查結果，可以了解今年上半年有哪些人事物在日本引發話題。此外，這次也請受訪者預測下半年（7月～12月）會紅的ACG作品。想了解2022年的日本流行文化，就一起來看看這次的排行榜吧！



▼▼▼日本2022年流行關鍵字大調查▼▼▼

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1. 2022年上半年流行調查 第1～10名

在2022年3月的調查中，話題性最高的關鍵字前三名，依序是「俄羅斯入侵烏克蘭」、「咒術迴戰」及「TikTok」。不過到了6月，可以看出名次有了不少變動，前三名換成「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「TikTok」及「Apex 英雄」。

短影片社交軟體「TikTok」，除了令各國年輕人瘋迷之外，許多藝人與歌手也紛紛開設官方帳號，在平台上與粉絲互動或發起舞蹈挑戰等等，使得TikTok這幾年的人氣屹立不搖。此外像是「YouTube」與「Instagram」也依然是日本年輕人愛用的影音及社群平台。

在動漫方面，漫畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》以逗趣的劇情及充滿個性的角色而備受動漫迷喜愛。今年4月推出動畫後，更再次拉抬了作品的人氣，在最新的流行排行榜中高票獲得第一。

遊戲的部分，可以看出這兩次調查中，大逃殺射擊遊戲《Apex 英雄》的名次有上升的趨勢，而音樂手遊《世界計畫 繽紛舞台！ feat.初音未來》則由第11名躍升為第4名。此外像是「遊戲」這個關鍵字也晉升第7名。可以看出各種風格及型態的遊戲在日本都非常受歡迎。

在藝人及歌手的部分，則有傑尼斯旗下的「浪花男子」、「Snow Man」及韓團「防彈少年團」進入前十名，這幾組藝人都是近年在各國非常受歡迎的偶像團體。

2. 2022年上半年流行調查 第11～30名

在2022年6月的最新調查中，第11～30名的排行榜可以看到人氣動漫《五等分的新娘》、《ONE PIECE》、VTuber「壹百滿天原莎樂美」、搞笑YouTuber「中山翔二」等作品及人物入榜。

中山翔二是在YouTube上活躍的搞笑藝人，目前頻道訂閱人數已超過180萬人。口頭禪「Power！」在TikTok上非常流行，也引發年輕人的模仿風潮。他在排行榜的名次也有大幅提升的跡象，一舉由3月的第51名晉升到第11名。

VTuber「壹百滿天原莎樂美」則是以「ですわ」等大小姐的說話語氣為特色而吸粉無數。自首次直播後，頻道訂閱人數在短短兩星期便突破100萬人，可以說是VTuber界的奇蹟新人。

3. 2022年下半年流行預測 TOP3「動畫篇」

本次調查也請受訪者預測下半年會成為話題的ACG作品，一起來看看日本人正在關注哪些作品吧！

第1名 SPY×FAMILY間諜家家酒

動畫方面，毫無懸念地由今年的霸權動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》拿下第一！漫畫原作是遠藤達哉在《少年Jump+》上連載的人氣作品，單行本累計發行數至今已突破2,100萬本。

動畫第一季在今年6月播畢後，也迅速宣布將在10月推出第二季動畫。預告中也可以看出佛傑家的身邊即將有新角色登場？追完第一季動畫而意猶未盡的粉絲們，想必都在敲碗等待第二季開播吧！

第2名 咒術迴戰

第二名的《咒術迴戰》則是漫畫家芥見下下創作的少年漫畫作品。漫畫自《周刊少年JUMP》連載起，人氣一路攀升，單行本累計發行數已超過7,000萬本。2020年推出第一季動畫後引發熱烈迴響，其後推出的前傳電影《劇場版咒術迴戰0》也在日本創下票房賣破137億日圓的佳績。

此外，日本集英社為了紀念漫畫單行本第20集發售，日前也在澀谷八公前廣場包下13面電子看板，進行為期五天的影像宣傳。除了讓粉絲聯想到漫畫劇情中的「澀谷事變」而引發熱烈討論之外，連路過的行人也忍不住停下腳步拍攝震撼的場面！第二季動畫預計於2023年開播，也讓這部作品成為下半年備受日本人關注的作品之一。

第3名 我的英雄學院

第三名的《我的英雄學院》是堀越耕平筆下的少年漫畫，同樣是在《周刊少年JUMP》上連載的人氣作品。這部作品至今已推出五季動畫及三部電影，此外也推出過舞台劇、小說及電子遊戲等衍生作品。第六季動畫預計於今年10月1日開播，想必也讓動漫迷非常期待！

4. 2022年下半年流行預測 TOP3「動畫電影篇」

第1名 ONE PIECE FILM RED

在動畫電影的部分，由航海王系列第15部電影《ONE PIECE FILM RED》拿下第一。這部電影也是漫畫連載25週年紀念作品。電影上映至今，日本的票房已突破130億日圓，成為目前2022年的日本年度票房冠軍。

此外，電影找來人氣歌手Ado擔任角色的唱歌配音並演唱主題曲，加上與日本環球影城、六大知名手遊合作推出的諸多企劃，也都讓電影的話題度居高不下。

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第2名 擅長捉弄人的高木同學

第二名的《劇場版 擅長捉弄人的高木同學》則是漫畫家山本崇一朗創作的愛情喜劇漫畫。電影描述高木與西片一起度過國中的最後一個夏天，也讓人好奇今後的故事發展。

電影片尾曲比照電視動畫的模式，由高木同學的聲優高橋李依翻唱多首J-POP名曲。而且在電影上映的四週內，每週都會更換新的片尾曲，曲目依序是I WiSH〈明日への扉〉、BUMP OF CHICKEN〈天体観測〉、小事樂團〈Fragile〉、flumpool〈只想告訴你〉。在公布曲目之前，也讓許多粉絲熱烈討論當周究竟會出現哪一首歌呢！

第3名 關於我轉生變成史萊姆這檔事

第三名的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，則是由伏瀨創作的網路小說改編的異世界轉生動畫作品。這部作品在男生與女生之間的支持度都很高，電視動畫一共有兩季，首部動畫電影《紅蓮之絆篇》也將在今年11月於日本上映。劇場版由作者伏瀨擔任故事原案，打造全新的原創劇情及新角色，也讓粉絲相當期待。

5. 2022年下半年流行預測 TOP3「遊戲篇」

第1名 斯普拉遁3

在遊戲的部分，由任天堂推出的射擊遊戲《斯普拉遁3》拿下第一。玩家必須以噴灑墨汁來進行佔地對戰，玩法新奇有趣，也讓該系列作品深受大眾喜愛。

《斯普拉遁3》於9月9日正式發行，網路上可以看到許多新的對戰影片，令粉絲相當期待。近日連《SPY×FAMILY間諜家家酒》作者遠藤達哉也在推特上分享了一張安妮亞版本的插圖，在網路上引發討論，可以想見這款遊戲在日本的人氣之高！

第2名 寵物小精靈 朱／紫

第二名是Pokemon系列的最新作《寵物小精靈朱／紫》。這是該系列中首款開放世界的RPG作品，可以體驗沒有固定劇情順序的全新冒險形式。遊戲預計在今年11月18日於全球發售，也讓全世界的Pokemon迷迫不及待地想要與新夥伴踏上冒險旅途！

第3名 Apex 英雄

第三名則是美國Respawn Entertainment推出的英雄射擊遊戲《Apex 英雄》，能夠體驗戰略性小隊玩法和新一代英雄射擊與大逃殺遊戲。本作也在今年(2022)5月推出手遊版的《Apex 英雄M》，讓人手一機的Z世代隨時都能輕鬆暢玩。手遊上線至今，全球玩家人數已突破2,300萬人，火熱程度不亞於前兩款遊戲！

你跟上日本年輕人的流行了嗎？



調查概要

■ 來源：LINE RESEARCH

■ 對象：日本全國15～24歲的的男女

■ 調查期間：2022年6月1日～2022年6月3日

■ 有效回收數：4,753個樣本

※圖表中數據經過小數位第一位或第二位四捨五入後進位，故相加後可能不等於100％。



本篇介紹的流行關鍵字，都是2022年在日本年輕人之間造成話題的人事物，不知道大家是否都有聽過呢？其中由受訪者預測下半年會大熱的動漫及遊戲作品，幾乎都有在香港/台灣同步上映或上架喔！對ACG有興趣的朋友，不妨去找來這些作品看看吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】