連登仔鬧爆港女返工公主病上身　力數7大罪！扮可憐＋狂呻多嘢做

踏入社會除了需要習慣工作日常之外，人際關係也是令不少打工仔頭痛的部份。日前有網民就控訴港女經常都要別人遷就，不但經常遲到，還抱怨很多事要做，若不幫她就會「黑面」，甚至向其他同事講壞話。



（《愛回家之開心速遞》劇照）

日前有網民在連登討論區上開Po憤怒噴「返工啲垃圾港女死都要人就」，表示自己做過幾份工作，發現有很多港女的共同點都是要人遷就。「吓~我唔想做呢樣嘢 你同我交換啦~」、「我趕時間啊 呢樣嘢你跟啦~」、「我想食飯食呢間啊 其他我唔食㗎~」，不論是工作還是吃飯等方面都要別人遷就。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主講到她們還經常遲到、抱怨工作量大，如果你拒絕、不幫忙就會給臉色你看、給說話你聽，甚至向其他同事告狀抹黑。而且這些港女行為並不是只對男同事發動，連其他女同事也遭殃，「其實人哋同你只係同事，唔係來湊女或者湊女朋友」。指出這些女生的共同點是以為自己很靚女又有很多朋友，但事實並非如此，而且還特別貪錢。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

港女の七大罪

【１】成日要人就

【２】經常遲到

【３】日日係度呻多嘢做

【４】唔就佢就黑你面、俾說話你聽，再同其他同事唱你

【５】對男仔女仔都係咁差

【６】以為自己好正＋好多朋友

【７】特別貪錢

貼文引起不少網民共鳴，批評港女「平時唔睬你，日常交流都冇，跟住唔想做嗰陣就懶好聲好氣，『喂啊，幫我做埋佢啊，唔該你啊』咁嘅衰樣」。認為港女們喜歡扮演大忙人，在公司擔任重要角色，但事實上她們所做的只是很簡單的工作。連本分都做不好，稍微叫她做多一點點就會黑面。又講到不能縱容這些野蠻港女，否則如果未來她有機會升職只會有更加多「受害者」。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

但亦有人講到「實情好多仔好受落」，即使要求野蠻也會有人幫忙。「叫佢做返自己嘢都唔做，直接搵佢老細，點知佢老細又真係幫佢做埋」。分析到容許港女存在的公司是因有一位「狗公」上司。有網民就分享到自己曾經到一間公司面試，中年男老闆最終選了聘請另一位靚女求職者，誰知他後來從行家口中得知港女「射返好多嘢俾畀佢老細做，個麻甩佬以為咁樣可以媾到人，點知個老細太進取，條女send email畀HR，搞到個老細份工都冇埋」，自取其辱。

有網民就感嘆到港女問題正是不應與同事太熟絡的原因之一，返工就是返工，若要社交就應在放假時約其他人社交。否則「同同事熟咗當咗你fd又一堆問題要處理」。大家在職場上有遇過這種野蠻港女嗎?不妨留言分享一下吧！

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