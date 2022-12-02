高妹港女發現男友疑因身高而自卑偷做2件事！背後原因竟令人暖心?

不少女生在選擇另一半時都介意「女高男矮」，甚至不會選擇矮男，但其實部份男生也會介意自己比女方矮，有些嘴上說不介意，可是心裏卻在意得很！最近一名女生在討論區發帖，表示自己男友疑因身高而自卑，更偷偷地做兩件事被事主發現！



《青春時代2》劇照

港女在香港討論區上發帖，她指出她的男朋友身材不算矮小，但也不算高，她們之間的身高差只有幾厘米，直言只要她穿着高踭鞋就會比對方高，所以在與他交往後便極少穿着高踭鞋。然而對方嘴巴上卻指不介意對方比自己高，但港女某日發現男友的2個「小秘密」，令她感到其實對方偷偷在意身高一事。

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她續指對方「成日都好鍾意gel到個頭好高」，營造一種讓別人看起來像是比她高很多的錯覺，除此之外，港女在某日無意中發現男友竟在鞋裡面「偷偷墊了鞋墊」，鞋墊的厚度更「起碼有5cm高」！

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《社內相親》劇照

港女於是發帖問大家「其實男朋友咁樣做，係唔係代表佢都介意另一半高過佢？」，更好奇是否男生都偏好選擇「身材細粒」的女生，只因看起來比較「小鳥依人」。

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不少男網民都表示多數男生的確會介意對方比自己高，感覺似是「過不到自己心理關口」，內心也難免會有多多少少的自卑感。有女網民就認為在自己不穿高踭鞋的情況下，男生身高至少要與自己「平排」，否則日後有機會出現尷尬的情況。

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《青春時代2》劇照

有網民就安慰事主不用多心，指出她男友未必是出於自卑，而是希望「增加」身高讓她感到更多的安全感，也提到情侶之間「雙方有共同興趣和互相扶持比身高係幾多更重要」、「當互相鍾意時，就唔會介意呢啲小問題」，娛樂圈中的王祖藍及李亞男「藍男夫妻檔」便是女高男矮的幸福例子。

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