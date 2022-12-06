港女大嘆24歲無業男友戶口$5,000都無!網民勸分手:唔分唔會發奮

人生去到不同階段，可能追求的愛情都不一樣。最近網上討論區就有位女網民分享自己與男朋友的關係，大家已經拍拖5年，惟女方3年前已經萌生分手的念頭。皆因男朋友的種種原因令她感到「失望到極」！



《分手合約》劇照

近日，女網民於「連登討論區」發帖文指想與拍拖5年的男朋友分手，因為男朋友多年都沒有為彼此的將來努力過，女方指「一直等，一直原諒，一直再抱希望」、「心知我地已經冇將來，唔會步入教堂」。她只希望對方能成為更好的人，可以彼此一起進步並且互相影響及鼓勵。惟男朋友一直處於無業狀態，更直斥男友「24歲5千儲蓄都冇」。

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女方認為「家境學歷差真係唔緊要，最緊要唔好甘於現狀，不求進步」，雖然她指仍愛着男朋友，不過就算現在與對方出街都會感到不開心，「好辛苦，望住眼前呢個令我失望上百次嘅人 我完全提唔起笑容」。但即使感到無比的失望，女方仍開不了口提出分手。

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《香港愛情故事》劇照

帖文一出就引起大批網民紛紛討論，有網民就直指「樓主厭棄人窮」、「咁好老實24歲就甘於現狀係早咗少少」、「唔再鍾意人就承認佢早啲講分手，唔好係到一臉嫌棄又拖拖拉拉」。另一邊亦有網民支持女方分手，「至少要返工先囉，心智未成熟嘅人先冇上進心，唔關年齡事」、「幾年都一樣，唔好諗住佢會突然改變」、「去到失去最珍貴嘅野先識珍惜同發奮」。

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