移英港人為慳能源出奇招　熱水一滴不漏唔洗頭　兩神器成保暖救星

【移民/英國/能源/KOL/暖氣】英國近月能源價格暴升，加上踏入寒冬，天氣跌入零度需開暖氣，不少移英港人均大嘆電費加上天然氣費一個月動輒要四、五百英鎊。移英KOL Shirley Yen以及Coco哥均拍片自爆各種能源慳錢奇招自救，真正慳得一蚊得一蚊。



YouTube@Coco哥、Shirley Yen截圖

全球能源價格上升，英國能源監管機構「天然氣和電力市場辦公室」（Ofgem）今年8月底時公布，今年第四季的能源收費上限，較上一季急升80%，英國家庭一年最多要交約3.3萬元電費，即使英國政府提供電費補貼，不過平均每個月收費上限仍接近2,000元。

英國踏入寒冬，加上經常落雨，不少移英港人也嘆在冬天不開暖氣根本難生存，但開暖氣能源費又相當驚人，陥入兩難局面，惟有用盡各種方法慳錢自救。移英港人YouTuber Shirley Yen近日也拍片分享每日慳錢方法，更挑戰全日只用一英鎊能源費，看看是否達標。

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慳錢招數一: 因為英國的電費比天然氣費用貴，所以她會每朝開熱水爐煲水，先將熱水用保温瓶裝起，餘下熱水用來刷牙洗面。

慳錢招數二: 用盡社區資源，到圖書館用電腦開工，減省電費。

慳錢招數三: 平日她會用電飯煲煮麥皮，但為省錢她改用GAS爐。她指「電飯煲好食電」， 而且午飯加晚餐一齊煲，放埋其他餸入去「一鑊熟」，「會慳電啲」。

慳錢招數四: 戴手套用凍水洗碗，並且用乾洗頭髪噴霧代替洗頭。因為她家的花灑是用電煲水，而浸浴用GAS煲水，所以她選擇浸浴，而為了避免開洗衣機浪費電力，她用噴霧消毒衣物就算。

YouTube@Shirley Yen截圖

經過地獄式慳電慳gas後，Shirley結果只用了一英鎊天然氣，電錶則沒有跳動，算達標。而她在片中也表示，她是使用全英最貴的British GAS，而且是預繳充值方式付費。她本打算更換能源公司，「但另一間能源公司因能源爆燈所以唔收新客」，而她想轉用自動轉脹，但客服指她在英國的日子不長，而且新入伙，好大機會因評估後不合格而不批准自動轉脹，從而影響她日後的信貸紀錄，所以建議她住久一點才申請。

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YouTuber@Coco哥

至於另一個YouTuber Coco哥則指11月天然氣費和電費加起來共用了約200英鎊（$2,000港元），自言比起其他香港來的家庭，動輒月花400-500英鎊已少很多。他指為減少開暖氣，可以煲熱水整暖水袋保暖，更在客廳蓋上電暖氈睇波。

此外，他也表示英國不少家庭也有個超大水缸，煲成缸熱水兼且恒温隨時浪費不少能源，故他轉用較小size的熱水爐以節省能源。此外他也在家中的Radiator(暖氣裝置)安裝了智能水喉開關系統，可以用手機app控制每一個裝置幾時煲熱水，坦言慳唔少。