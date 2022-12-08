英國人哭訴通脹交唔起電費無錢食飯！網民勸世：唔好再呃人移英

英國通脹已達到41年來的最高點，一年內食品、非酒精飲料價格飆升16.4%，再加上能源價格上漲又碰著嚴冬來臨，令一些貧窮家庭被迫在取暖和吃飯之間作出選擇。近年港人移英熱潮未過，網民自然將移英港人的處境，與現時英國人的艱難處境相提並論。



路透社

綜合英媒報道，英國食物成本上升，截至10月的一年內，食品、非酒精飲料價格飆升16.4%，現時已是自1977年來的最大漲幅。加上俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動之後，西方加強了對俄羅斯的制裁壓力。供應鏈中斷使歐洲和美國的燃料價格和食品價格增長。

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《BBC》截圖

《BBC》在報道中訪問了在卡迪夫經營食品店的斯蒂德（Mark Seed），他指出「對於有人吃寵物食品、有人試圖用蠟燭或暖氣片加熱食物的事實感到震驚」，而且他指從可靠的消息中，確定了以上的都真有其事。他續指「物價一直在上漲，很多人沒有足夠的金錢去支付必須品，所以不得不省錢」。

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對於以上的報道，有網民就聯想到港人移英潮，亦擔心有港人移民後正在英國「受苦」。當中就有網民暗嘲港人在移英後「報喜不報憂」，企圖塑造移英的美好現況。更有人坦言「我啲朋友全部plan緊返香港了，連登仔唔好再呃人去英國啦」、「所以冇錢真係唔好學人移民，風險極高」。

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不過也有網民指出其實全球各地都有貧窮人口，即使在香港也有同樣情況，「其實香港都有食物銀行，亦都有人交唔起水電煤費」、「真係未聽過香港人去到當地要瞓街」，因此不必放大其他地方的苦況，無論生活在香港、英國也好，近年的經濟狀況令很多低收入人士撐不住。

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