移英港人分享2大「生存」實況　戶口僅剩$XX！狂打3份工兼做足7日

很多移民英國的港人在社交媒體上分享在當地的生活，有人樂在其中也有人天天喊苦，不過「移民英國需要多少錢」這個問題幾乎天天都有人發問。最近再有港人分享移英兩大實況，分享了自身的心得及身邊朋友的經驗，讓打算移民的港人用作參考。



（Unsplash/nofunfin）

一位已移英一段時間的網民在Facebook群組「香港人移民英國資訊分享」上發帖，以兩個實況回應很多港人對「幾錢才夠移民英國」的問題。

👉移民港人在外國人眼中似南亞人？黃種人=XX！網民曝一大殘酷事實

第一個實況

樓主提到自己一家3日移英，但因為兒子年幼，母親要留家照顧，所以只得他能外出工作，壓力可想而知。他續指當時繳交完VISA（居留英國簽證費）、IHS（英國醫療保健費）、一年當地租金後，戶口只剩$80,000港幣（大約7,000多英鎊）。

👉移英港人呻通貨膨脹令治安變差 賊人狂偷車！連超市平價XX都遭殃

然後他當時到埗處理好文件後便立即找工作，大約在4天後找到，一個人打兩份工，一星期7天都需要上班，在當地沒有車也沒有樓。然而在大半年的努力後，終於找到一份穩定的全職工作，雖直言「錢就儲唔到架啦，不過叫做夠使。」

👉港男大呻移民英國後感空虛 指生活只得一件事！指一類人士最痛苦

（《下流上車族》劇照）

第二個實況

樓主表示知道「在曼城有一個單親家庭」，由一位女士帶著兩位女兒及母親，一行4人移英，他指出該那位女士比他更厲害，「交完一年租得返7千蚊港紙，又係仲生存緊」，為了賺取更多的收入用作維持生活，堅持一個人打3份工。

👉公主病港女移民英國自覺偉人 老公崩潰力數4件事！網求:唔好離婚

樓主以上述兩個例子來說明港人移英的實況，也希望藉自身經驗幫助到正在思考要不要移民的港人。而樓主的結論是「睇下你有幾想走」、「睇下你有幾想為下一代」，即使本金不多的他們都能夠在那邊好好生活，更直言香港「大把人手上有幾百萬都左諗右諗？」，反問那些人「定係根本唔想放低身段同人工呢？」

👉連登仔IVE畢業零儲蓄移英！大呻因一事搵唔到工 網笑：錯在有自信

（《香港愛情故事》劇照）

網民對於樓主分享的經驗就反應兩極，有人覺得樓主的移英故事「真係好有鼓勵性」、「好欣賞你既心態，respect」，也有人直言手上有幾百萬港元儲蓄的港人移英後根本不需要打幾份工，問題不在於想不想走，而是「唔可能要求全家降低生活質素去捱」，反之本身無錢的就「Nothing to lose」。

不過有部分網民質疑樓主作故仔，為此他回覆「唔信就算啦，我係想講冇乜錢既生活係咁，覺得冇問題就行，唔想咁辛苦就留低，根本唔會有對與錯」、「冇人迫你信，我係咁生存到」。

👉港人移台開設移民仲介公司 苦訴N宗在台辛酸事嘆：生活並不容易