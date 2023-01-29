12星座愛情｜打死不認錯的4個星座　人馬大男人　天秤靠把口

有些男人雖然不做鴨，但不妨礙他是死鴨子，嘴硬。



人馬男｜射手男

別被人馬男大方、灑脱的外在形象迷惑啦，他在親密關係中可是相當大男子主義，爹味有點超標。

在被指出問題時，自尊心極強的他很少反思，而是極具攻擊性地對抗，言辭激烈絲毫不退讓，把人惹哭了還不知道剎車。事情的結局，他可能反倒説教對方一番，又或者甩臉走人，反正錯是絕不會認的。

處女男

你信嗎？最擅長自我教育的處女男，卻忍不了被人挑毛病。

另一半只簡單抱怨兩句，他就立即切換到反唇相譏、直戳痛點模式。聽起來他的反駁真是邏輯通順又合情合理，很容易把人繞暈了，過後才後知後覺不太對勁。總之，他永遠都是對的，如果不是的話，那大家都不對。

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天秤男

跟天秤男吵架太容易上頭了，他永遠有那麼多歪理，而且口才還很絕。要是準備不充分，很容易被他反將一軍：跟你真是沒法講理。

好不容易把證據收集齊了，這回能讓他低頭認罪了吧——好傢伙，人家直接開始轉移話題。如果窮追不捨，那就等着他來一句「你這人真是太愛計較了」，一下子把人置於繼續就是無理取鬧的位置，真憋屈！

金牛男

如果説和上面三位的拉鋸戰主要在讓他認錯上展開，那跟金牛男的作戰目標顯然不同——因為他知錯就很難了！

這頭牛的固執是真的，他很難繞過彎體會和自己不同的感受。並且一旦開始對峙，想結束就沒那麼簡單，你想休戰，他還要堅持説服你呢，超累的~惜命的姐妹們，能忍就忍，不能忍分都行，可千萬別想不開要改變金牛男！

有的星座男，雖然嘴也很硬，但行為上會有所表示，能感覺到他發自內心的歉意，就不讓他上榜了。至於還有一些嘛，道歉跟吃飯似的，也沒見他改了半分！

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