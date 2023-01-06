姊弟戀忘年戀全不是問題　12星座哪一個不怕年齡差想愛就愛？

雖説每個人對情感中的年齡因素都有自己的衡量標準，但是有些人就是不會受世俗影響，想愛就愛遵從本心，管你什麼年齡不年齡。



今天就來看看，哪些星座愛得那麼瀟灑吧~

山羊座／摩羯座

山羊才不關心年齡差，他們更注重精神上的距離！本來就早熟的山羊，別人覺得年齡大，在他們眼裏説不定是剛剛好！啊你説比山羊的年齡小很多？不好意思山羊要去工作了，有空再聊。

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人馬座／射手座

愛情是自由的，人生是自由的，人馬更是自由的！年齡差這點小事怎麼可能束縛住人馬，瀟灑自如才是人馬的人生標籤，不管對方什麼歲數，只要對上眼就行。

水瓶座

水瓶會糾結年齡差？恰恰相反，水瓶對年齡差比較大的人感到好奇呢！因為不同的年齡意味着不同的經歷，無論年上還是年下，水瓶都非常希望伴侶能帶給自己新奇的體驗。

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雙魚座

這是一個有情飲水飽的星座，雙魚可以接受任何年齡差，幾乎沒有限制。只要是能提供甜蜜和浪漫，跨物種（如紙片人）談戀愛都沒問題，根本不會計較區區年齡差。

不同的星座真的有不同年齡衡量標準，不知道你是什麼星座，又能接受幾歲的人呢？

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