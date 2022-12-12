佐敦某50年老酒店Staycation疑鬧鬼！網民：房冒白煙+門柄自己郁

疫情期間，相信不少情侶放假都會到酒店Staycation放鬆一下，享受二人世界。不過，最近就有情侶於網上分享入住佐敦開業50年酒店的經歷，更疑似撞鬼，種種事情令男事主事後想起都感到毛骨悚然！



(圖片來源：Pexels@Pixabay)

網絡上不時都會流傳一些住酒店的靈異經歷，亦指有多樣禁忌應要留意，如入房前請敲門、不應住尾房等。最近，有情侶於Facebook群組「香港Staycation 酒店交流谷」分享自己的靈異經歷！事主分享自己和女朋友居住了兩晚位於佐敦一間已開業50年的酒店，指入住一間已翻新並有浴缸的房型。他表示當日第一日下午Check-in時已覺得房間很冷，即使關掉了冷氣亦然覺得寒冷，但當日的天氣並不是十分冷。事主不以為意，第一日就安然渡過了。

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直到第二日，女朋友於午飯後回到房間，則開始感到不適。女朋友表示「個人好凍但係身又好興」，更懷疑是發燒，所以一直都在床上休息。

《女人沉睡時》劇照

直至凌晨12時，事主與女友交談期間，突然聽到廁所「有嘢跌落嚟嘅聲」，事主於是走到廁所檢查，但不察覺有任何異樣，認為可能只是物件沒有放好而產生聲音。接著女朋友在凌晨1點多就開始入睡，事主當時亦打算睡覺，但表示「只係淺睡」。

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(圖片來源：Pexels@Max Vakhtbovych)

突然之間，門的方向傳來聲音，事主指「聽到好大聲好清晰 個門柄郁咗兩下嘅聲」，表示立即嚇醒！當時他有懷疑過是否有人想嘗試開門，隨即就把所有燈開著並走到門口的防盜眼監視，但就沒有看到任何人。不過，本來掛在門柄上的兩個口罩就掉在地下。

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《The peephole》劇照

隨後他就打算去完廁所繼續睡覺，豈料一打開廁所門，眼前竟出現一堆白煙，視線亦變矇，但當時他亦懶理，依舊如廁。事後男事主就憶起當時已經是凌晨接近4時，距離洗澡的時間已經過了5個小時，而睡前他亦去過數次廁所，表示肯定當時蒸氣已經散開，亦肯定自己不是「未瞓醒眼花」，對於廁所冒的白煙感到不能理解。

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直至翌日Check-out前，事主在門外嘗試「郁個門柄」，但發現「原來在外面是郁唔到」！事主指當晚聽到好清晰及好大聲，肯定是由房內造成的聲音。到Check-out的時候，事主向酒店職員反映並查詢有關閉路電視畫面，酒店職員則回覆當日凌晨2時至4時這段期間，走廊都沒有任何人經過。

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帖文一出隨即引起網民猜測是哪間酒店，網民猜測「應該係新樂」、「係咪逸東」、「彌敦酒店？」，更有網民在留言區表示曾在佐敦某某酒店亦有類似經歷，不過事主最終沒有透露酒店的名稱。