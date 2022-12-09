男人身高生得矮脾氣特別差？研究：容易玻璃心＋暴力機率高3倍！

對於身高，很多人都認為多長高幾厘米總不會有壞處，而身高不足的人，部份還會出現自卑的心態，但原來身高與個人脾氣好壞竟真的存在關係！亞特蘭大疾病控制中心研究指出，生得矮小的男人更容易感到憤怒，出現暴力傾向的機率更高出3倍！



資料圖片

在研究中，研究人員對600名年齡介乎18至50歲的男性進行調查，對男性自我形象、吸毒、暴力和犯罪行為等關係進行調查研究，發現身高較矮小的男人，更容易發生暴力襲擊或犯罪行為，可能性更是一般人的3倍！

👉窮酸男有樣睇？內地女狂數窮男12大特徵 經常笑+不敢轉工都關事

科學家認為主要因為「男性差異壓力」而導致他們更具攻擊性，除此之外，研究更發現身高較矮的男人和較高的男人競爭時，會表現得更為積極，指出可能是因為以往曾因矮小而面臨過欺凌和攻擊，因此會積極採取防禦機制，以填補自己的缺陷。

👉地盤工人月入3萬up薪金過高?港男狠批只值$7,000/月 網民一句KO!

《矮仔多情》劇照

而這個現象也被稱為「拿破崙情結」（Napoleon Complex），又稱矮子綜合症（Short Man Syndrome），是一種自卑情結，身形較矮小的人，較易會在與他人比較後產生壓力，並且感到自卑。也因此往往會有較暴躁的傾向男性會因未能符合傳統的典型男子漢形象而陷入「男性差異壓力」當中，這種壓力更會增加暴力行為的傾向。

👉大隻健身港男愛著瑜伽褲 全程激凸極吸睛!路人直呼嘔心:好似底褲

芝娃娃的「小型犬綜合症」的人類版就是「拿破崙情結」（Napoleon Complex）(Getty)

而另一個牛津大學的研究顯示，矮小導致的負面影響或不受限於性別，體感較矮小的人會較為偏執，不信任他人，並較易對他人產生恐懼！科學家利用虛擬實境技術，讓實驗參與者的身高減少25厘米，並將他們放置到類似地鐵的環境中，參加者指「變矮」後讓他們的情緒更負面，甚至一直感到在地鐵車廂中被注視、被竊竊私語等，實驗證明了在社交環境中，人處於較接近地面的位置會對心理造成不良影響。

👉辦公室靚女同事背影激似「無著衫」露香肩！男網民:好影響工作...

IG@deniskwok193

實驗負責人費曼教授（Daniel Freeman）表示：「高度常常用以傳遞權威感，當我們感到自己較高時，同時會感到充滿力量。這也是為什麼不論男女都傾向在身高上報大數。」

👉港男因一事狠撇10年女友 一個月即後悔想復合!網轟渣男:咪再害人