將軍澳日出康城私樓慘敗村屋？5原因大勝!有人反指買村屋易出事..

有人喜歡居住在繁華的小社區，也有人鐘情鄉郊的寧靜感，無論喜好為何都各有優勢。將軍澳日出康城近年來討論度十足，最近又有網民發起討論，不過就直指如果有1,000萬在手，寧住村屋都不住日出康城，帖子引起網民熱議！



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將軍澳旁的日出康城大型私人屋苑，可說是近年香港積極發展的新發展區，屋苑總座數為50座，吸引了不少年輕置業人士進場。不過港人對日出康城的評價就好壞參半。最近有網民在討論區上發帖，直言「有1,000萬寧願揀村屋都好過康城呢啲大型屋苑」，並提出了以下5大原因：

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1.可養寵物養狗

相信愛寵之人都有遇過在找租盤、買盤時，對方表明大廈公契不可養寵物的問題，養狗人士就特別頭痕，而居住村屋就沒有這個限制！雖然日出康城是可養寵物的屋苑，但人口密度高，狗狗吠聲可能影響附近鄰居；而村屋鄰居之間相隔更遠，比較不怕寵物的吠叫聲打擾到別人。

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2.出門不用迫Lift

樓主提到日出康城之類的大型屋苑每棟都有40層以上，在出門時要搭Lift上上落落都比較麻煩，尤其在電梯需要維修時，有時更會出現需要「迫Lift」的情況，而村屋推開門行幾級樓梯即可，可省去等電梯的時間。

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3.村屋車位易搵

車位是車主們的一大問題，如果在市區內沒有自置車位的話，每個月租車位的金額都相當昂貴，再加上不少屋苑的車位緊拙，即使有錢都未必一定有位可租；而居住在村屋的話車位就比較多及易找，月租費用也較為相宜，有些村屋花園更可入車，對於養電車的駕駛人士就更友善。

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4.不用迫公共交通工具

日出康城交通問題常被網民垢病，狠批地鐵班次疏落，非繁忙時間大約每10-15分鐘才有一班，等到車亦未必上到車，導致居民出入不夠方便；而村屋優勢為養車容易，不但降低駕駛成本，甚至連等車迫地鐵的時間成本也可縮減。

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5.露台曬什麼都可以

樓主提到大型屋苑的公契上有寫明「呢樣唔比做嗰樣唔比做」，有機會在露台晾衫都會被投訴影響屋苑形象；而村屋露台、天台、地下花園，即使到處晾衫、晾遮都不會有人管。

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（Faceboook群組「藍田 Lam Tin」）

樓主綜合以上5大原因認為村屋比大型屋苑優勝，除此之外，網民提到如果用1,000買村屋的話，面積可能會比同價位的日出康城大出一倍，變相提高了生活質素。不過有人讚成就當然有人反對，有人指出村屋租會比購買來得，全因牽涉到丁權問題「村屋買完隨時會無咗」、「係講緊地方勢力，你買咗，就會發現樣樣都係問題，想賣又賣唔出去」，更建議樓主最識玩的玩法應是「買康城放租，再租村屋」。