女網民淘寶狂掃5部電動單車！屋邨飛車神器？網民斥:犯法隨時坐監

電動車潮流勢在必行，但除了電動汽車之外，電動單車的潮流也悄然興起，不過在香港卻是犯法行為，切勿以身試法呀！最近有女網民在社交媒體上分享淘寶購物經驗，並指自己購買了5部電動單車，更指貨品「漂洋過海終於過關」，但就被其他網民質疑犯法，直指電動單車不可以在香港路面使用！



《繼承者們》劇照

電動單車算是近年新興的產品，不過暫時在香港還未合法化。最近一位女網民在Facebook群組「淘寶開心share」上分享自身購物經驗，圖中可見她大手買入5部同一款電動單車，並表示「漂洋過海5台電動車終於過關」，總價格為$10,945人民幣（約港幣$12,196）。

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最近一位女網民大手買入5部同一款電動單車（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

對於女網民購入5部電動單車，有熱心的網民就擔心樓主購入後在香港的路面上使用，並觸犯香港法律，於是留言反問樓主「香港可以用？」。網民也表示雖然這款電動單車違法，但是在香港屋邨內經常看到老人們當作「移動神器」，更不時在邨內「超速片車」造成行人安全問題，警方也不時對違例使用電動可移動工具的市民作出檢控。

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香港屋邨內經常看到老人們當電動車為「移動神器」（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

不過後來就有網民指出樓主使用的是TWD（新台幣）而非HKD（港幣），應是從淘寶購買至台灣當地使用，不過當地法律也未必容許「未掛牌」的電動單車在馬路上行走，也可能需要因此繳付稅金才可入口境內。

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淘寶上不難發現同款電動車（淘寶網截圖）

淘寶上不難發現同款電動車（淘寶網截圖）

（淘寶網截圖）

溫提大家，雖然現時沒有法例規管電動可移動工具的買賣行為，但電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。

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警方提供圖片