台灣重型電單車女神真身照曝光？網民超失望：修圖修到離晒譜

在資訊爆炸的年代，打開不同的社交媒體，不難看到多國明星男神女神的打卡照，但其實憑著攝影技巧加上發達的修圖軟件，幾分真幾分假只有自己才知道了！有台灣網民分享了兩張圖片，表示在某天橋上偶遇網美，然而現實不像預期，兩張照片只有服飾一樣，引起網民熱議。



Facebook「●【爆廢公社公開版】●」截圖

最近在Facebook「●【爆廢公社公開版】●」上有網民表示在「天橋上偶遇網美」，更在帖子中貼出兩張圖片，一張應為攝影師拍照的成品圖，而另一張似是路人的側拍照，差別之大讓網民嘖嘖稱奇。

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Facebook「●【爆廢公社公開版】●」截圖

從第一張圖片中可見一位身材姣好的女士，穿著黑色皮製連身衣及長靴，以金黃色的天橋作背景，靠著重型電單車的旁邊擺Pose，表情霸氣側漏，相片構圖精美，似乎可在社交媒體上獲取不少讚數；而第二張圖片明顯為側拍，只見一名穿著黑色皮製連身衣及長靴的女士，站在圍欄旁邊正在看手機，身材看起來較為短小及精壯。

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Facebook「●【爆廢公社公開版】●」截圖

由於兩張圖片看起來反差極大，引起了網民的激烈討論，紛紛留言「第一張跟第二張不同人吧，腿長根本不一樣啊」、「修圖超強」、「一切都是App的功勞」、「相似度只有衣服像…」。除此之外，更有眼利的網民開始在第一張圖片中的尋找Photoshop的痕跡，最後圈出了以下的PS痕跡。

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1.天橋位置有不明鬼影

2.欄杆不整齊

3.後輪輪框變形

4.地上陰影突然消失

【圖輯】點圖放大瀏覽 網民共發現4個明顯的PS痕跡👇👇👇