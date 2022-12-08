港媽放任小孩大聲狂播Baby Shark！醒目男一招擊退　網民：好療癒

現代人幾乎手機不離身，無論大人與小朋友都手執一部，通訊娛樂睇地圖通通包辦，確實能為生活帶來不少便利。大家又有沒有遇過在公共場合，或是交通工具上大聲播放音樂、影片的人呢？如有的話相信你必定明白那一份煩躁感，最近有人在社交媒體上分享一個「反制」無品大聲播片者的方法，令網民直呼大快人心！



《寶寶大過天》劇照

Facebook專頁「診所低能奇觀」的Admin「珍寶豬」，不時都會分享自己作為診所助護的趣聞。近日專頁的帖文指當天診所有2-3個病人在場，然而一位媽媽帶小朋友登記睇症，坐下時就將電話遞給小朋友，小朋友便隨即開始播放兒童神曲「Baby Shark」，更開始進入忘我境界「擘大晒喉嚨」高歌「baby殺...嘟嘟嘟嘟」。

👉英國人哭訴通脹交唔起電費無錢食飯！網民勸世：唔好再呃人移英

(Baby Shark)

由於聲浪偏大，一位正在等候睇醫生的男子按捺不住，直斥「呢度唔係卡啦ok呀」，但母親就強悍地回應「小朋友唱歌有分卡唔卡啦ok咩？你冇小朋友嘅？」，男子再表明小朋友聲浪過大「嘈住我哋呀」，母親再回「你冇份唱先會覺嘈囉」。令目擊一切的事主在心裡忍不住反問「呢個係咩邏輯？」，但與此同時觀察到「先生對眼好似閃爍緊...」，令事主心知不妙。

👉移英港人分享2大「生存」實況 戶口僅剩$XX！狂打3份工兼做足7日

《與神同行2》劇照

果不其然男子即時唱埋一份，一起高歌「baby殺，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟...」，不過事主就稱先生「嘟足全程」。小朋友聽到後便向母親控訴對方唱錯歌詞，但男子就懶理一切繼續嘟嘟嘟嘟嘟，事件也驚動了房內的醫生，並詢問事主發生咩事，事主只好無奈地回答「佢哋鬥緊嘈...」。

👉港女交收遇奇怪客狂Send行山相 更因一事無情封鎖！網民反斥小器

事主續指在一段時間後，小朋友終於忍受不住男子唱錯全部歌詞而將音樂暫停，但男子仍然「嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟」了數十秒，此是母就抱著小朋友一起「眼超超」對方，惟這時男子一句「覺嘈呀？一齊唱呀」。

👉港女疑踩屎後一無品舉動惹怒店家！嬲爆公開CCTV緝兇!網轟:極賤格

《親親我好嗎 》劇照

網民對於男子擊退港媽港孩的行為讚譽有加，比起惡言相對，這種以其人之道，還治其人之身的方式更有效，直言「睇到惡人被人磨，真係身心暢快」、「對住黐線既要比佢更黐線系列」、「對付無賴有時真係只能用無賴方法」、「做得好！」

👉大隻健身港男愛著瑜伽褲 全程激凸極吸睛!路人直呼嘔心:好似底褲

👉辦公室靚女同事背影激似「無著衫」露香肩！男網民:好影響工作...