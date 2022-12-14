港男自以為將升職請同事食飯　結果食詐糊！事後一小家行為極肉酸

升職加薪是打工仔們夢寐以求的事，畢竟每日辛勞地工作，想要多一點的回報也是十分合理，當然加薪對打工仔的工作態度也有正面影響啦！最近一位網民分享一宗職場「趣聞」，表示辦公室內一名打工仔以為自己即將升職，於是豪請同事食飯，結果卻是食詐糊無法升職，但事後的一個行為卻令網民嘲笑他「連續樣衰兩次」！



《愛回家》劇照

升職加薪固然值得開心，無得升也難免感到灰心。有網民在香港討論區上發帖，表示在辦公室內一名同事因為上司的稱讚，上司更稱會為其向大老闆爭取升職加薪，於是令同事以為深得老闆器重。

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同事也因為聽到老闆聲言會為其爭取升職加薪，於是開心地向同事宣布好消息，並打算豪請大家一起吃頓飯以慶祝自己升職加薪，後來同事們便一起前往酒樓飲茶，最終該頓飯的結帳金額為數千元。

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《未生》劇照

樓主續指在半個月後「好消息」最後不似預期，該位滿懷升職希望的同事後來因為某些未知原因而「食詐糊」無法升職，而他在收到消息之時，也不忘向當天一起吃飯的同事們提出收回飯錢的要求。樓主直言「都過左成半個月，而家係到收番真係好樣衰」、「所以下次都係一日未肯定升職，未收到份糧，都唔好咁快開心住喺到請食飯啦」。

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《不懂撒嬌的女人》劇照

不少網民在看帖後留下評論，笑稱該位同事「太衝動」及高興得太早，強調升職加薪一事本來就應以公司的email、文件為證，更認為這頓飯應該「請完就算」，也能顯出自己大方的形象，為日後升職提升一下形象分。但現時因為無法升職，再向同事收回飯錢的行為是「連續樣衰兩次」、「隨時俾人笑成世」、「其實佢升唔到大家好快唔記得，收一收茶錢，大家刻骨銘心」。

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