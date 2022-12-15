日劇《First Love初戀》辱華？內地網民炮轟3宗罪：抹黑中國人！

日劇《First Love初戀》在Netflix上線後大熱，劇集由佐藤健和滿島光主演，無論劇本、運鏡都充滿90年代的日劇味，更用了宇多田光經典歌曲《First Love》作主題曲，勾起了80、90後滿滿的回憶。不過除了有人稱讚劇集好看之外，也有內地網民批評劇集辱華，更以千字文狂數劇情3宗罪！



《First Love初戀》劇照

Netflix愛情日劇《First Love初戀》在上線後，短短3日就累積達722萬觀看次數，更在日本、台灣等地區蟬聯多日的收視冠軍，劇情也讓很多人回憶當年純愛的初戀。但是浪漫的劇情下，內地網民卻痛批劇集情節辱華！

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日前一位內地網民在小紅書上列出了3點讓他反感的原因，直指劇中對於中國人的印象有抹黑之嫌，而劇集在刻劃中國人的行為時，也令國人形象也非常負面，令他不禁反問「沒有人覺得它對中國人不友好嗎？」。

《First Love初戀》劇照

1. 女主角在大學時期第一次租屋時，室友是一位中國籍女生，當時中國女生坐在上鋪（上格床）沒有禮貌大聲打電話（可以說是在吼叫了），做飯時整個屋子煙霧繚繞，一整個讓人反感。

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2.女主兒子喜歡的女生小詩出國工作時，機場排隊的人群中，因為幾個中國大媽和大爺帶了太多箱行李被工作人員攔下，並且跟工作人員大聲爭執，導致隊伍堵塞，劇中小詩一臉無奈又鄙視的表情。。

3.最後兩集提到新冠疫情爆發，有一句話是「中國以外的國家也受到了影響。。」，言下之意就是疫情是在中國起源的，導致世界上其他國家都受到了影響。

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【圖輯】點圖放大瀏覽 內地網民炮轟日劇《First Love初戀》3宗罪👇👇👇

該位網民再指「這部劇雖然劇情無腦，但優秀的演員、畫面、配樂包括拍攝手法也讓我跟着一起哭過，但以上幾點並沒有辦法因此接受，真是如鯁在喉啊！」，更強調「一部優秀的作品不應該包括對另一個國家無端的偏見」、「我不相信這些片段不是別有深意，在文化傳播中潛移默化地抹黑中國，對中國人產生刻板印象，真是妙呀！」。

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《First Love初戀》劇照

有部份的網民覺得樓主所言甚是，認同劇中的情節「針對中國人」、「觀看的時候確實也感到不舒服」、「劇中安排這樣的橋段會讓人覺得中國人就是這樣，所以世人也才會看輕中國人」等。不過也有持相反意見的中國網民指出，「我學習工作生活在日本10年了，咱們國人的印象真的是這樣的」、「是不友好，但很真實」。

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小紅書截圖