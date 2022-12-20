世界盃｜網驚現球王美斯「親筆簽名」賣$999,999　網一句突破盲點

2022世界盃冠軍終於誕生，由球王美斯（Lionel Messi 梅西）帶領的阿根廷擊敗法國勇奪冠軍寶座。世界盃熱潮繼續燃燒，近日網上竟突大量湧現聲稱為球王美斯的「親筆簽名」，簽名不但是大家熟悉的中文，而且簽名更是簽在賣家手上，賣家更開天價$999,999，令網民爆笑。



圖自Carousell

世界盃熱潮持續，有不少網民就發現「商機」，在Carousell上售賣聲稱為球王美斯（Lionel Messi 梅西）的親筆簽名，有賣家以「美斯簽名 唔知係咪踢波嗰個」為題，售賣一個簽在手上的「美斯」簽名，更開價$999,999，於產品描述賣家爆笑稱他沒有睇波，不知是否「好出名嗰個美斯」，而簽名是「14年嚟香港嗰陣喺大球場簽嘅」，當時沒有帶紙，因而「遞左枝筆比佢就簽左落我隻手，8年冇洗過手」，所以「二手全新，字冇甩」。

👉港鐵將軍澳站疑曝光「隱藏版」路線 網民奇遇：觀塘線可直入寶琳

圖自Carousell

有賣家更售賣一個以閃筆簽的「美斯簽名」，開價$50,000，稱那是美斯「完咗決賽喺卡塔爾簽俾我嘅」，當時情況太急所以「淨係拎咗張白紙去簽」，「手快有手慢冇」，更指若有買家「誠心」想要的話，可以給予友情價。除了美斯外，該名賣家連奪得世界盃神射手的麥巴比麥巴比（Kylian Mbappé 姆巴佩 / 安巴比）「親筆簽名」都有，而賣家同樣聲稱是「完咗世界盃決賽係卡塔爾簽俾我(賣家)嘅」。

👉港女問「冷氣調至25度=開暖氣」？網民：咁100度可以當暖爐！專家竟然咁講

圖自Carousell

網民對這些賣家的創意都感到佩服，更搞笑指「我有興趣請問個簽名幾多成新」，」「好想要，可惜沒錢買」，有不少網民亦突破盲點表示「美斯簽中文?」，「原來美斯識中文，果然係球王」，更表示「手字都幾清秀」，「美斯啲中文字仲靚過我」。

同場加映:世界盃2022｜阿根廷女球迷裸上身慶奪冠 畫面超養眼！網:隨時坐監

卡塔爾世界盃2022由阿根廷奪冠，美斯以神級表現帶領阿根廷取勝，也是他首次高舉大力神盃，除了奪得足球員的最高殊榮，也是阿根廷隊史的第三座世界盃冠軍，場內場外一樣情緒高昂。據外媒報道，在阿根廷確定捧盃時，無意之間拍到了現場一位女球迷脫掉上衣慶祝，雖然畫面養眼，但是卻被網民質疑她的行為隨時搞到坐監！

👉世界盃2022｜阿根廷女球迷裸上身慶奪冠 畫面超養眼！網:隨時坐監