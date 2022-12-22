全球KFC大比併！日本綜藝實測5個國家的肯德基　孟加拉人食乜雞？

KFC肯德基炸雞是不少港人派對、聚餐時的首選。有日本綜藝節目早前就拜訪世界各地的KFC，對比5個不同國家的餐牌和特色食品。原來連世界三大料理之一的法國人民都大愛KFC，還有不少當地獨有的餐點。



（《世界くらべてみたら》截圖）

日本綜藝節目《世界くらべてみたら》經常會對比世界各地的餐廳及文化差異等等。一次節目中他們就到訪美國、韓國、澳洲、法國及孟加拉5個國家的KFC，看看各地有甚麼特色餐點。當中講到這家快餐店竟然在其中一個國家被視為高級餐廳，換算成日本的物價竟然需要1萬4,440円（大約港幣850元）才能買到8件炸雞！

快餐店肯德基1952年在美國創業，至今已在全球135個國家地區有分店，多年來人氣不減。節目講到美國的KFC除了原味家鄉雞之外亦有各種脆雞及烤雞，伴碟中還有Mac & Cheese芝士通粉和窩夫。將炸雞放在窩夫上，再倒上甜甜的楓糖漿食用是美國人的常見吃法。甚至有不少人會以此作早餐。

那麼熱愛炸雞的韓國人又會有怎樣的菜式呢？主持人講到韓國人最愛吃的部位是雞槌，他們會將它留到最後給上司，男友也會將它讓給女友吃。因此韓國的KFC亦有特別售賣「Black Label」無骨雞槌，原味、甜辣、微辣口味還有最新的辣年糕口味都大受歡迎；當地更流行用炸雞製作拌飯。韓國的KFC有10款漢堡，除了「Tower Stacker」雙層炸雞漢堡和韓式牛堡之外，還有以原件炸雞代替麵包、中間夾著炸薯餅和煙肉，卡路里爆燈的雞堡。而小食方面他們則是有少見的炸雞皮，非常吸引。

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《世界くらべてみたら》接著到訪澳洲，因為容易食用，當地人最愛的部位是雞翼。澳洲人似乎較注重炸雞的方便度，小粒的「Popcorn Chicken」人氣最高，而且它們還有「Go Bucket」系列，在一個杯子裡裝著薯條和爆谷雞或雞翼，容易攜帶。而因為澳洲近年流行墨西哥食品，夾有墨西哥脆片和辣椒的「Zinger Crunch Burger」就成為了餐牌8款漢堡中最人氣的一款。澳洲KFC的手機App還有一個秘密的餐單，只有知道竅門才可以吃到有3層炸雞、3層芝士和3塊煙肉的巨大漢堡。

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世界三大料理之一的法國其實也有300多家KFC分店，不過他們並沒有最經典的原味炸雞，而是以炸雞胸肉代替，味道亦較一般KFC炸雞清淡。節目進行街坊時就發現其實不少法國人都很喜歡吃KFC的炸雞和漢堡，當中最人氣的是夾有煙肉、車打芝士和炸雞的「Kentucky Burger」。小食餐牌中還有炸魚、炸芝士、煙肉芝士薯條和合併Brownie與曲奇的「Brookie」。

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最後節目分享到孟加拉其實是隱藏的愛雞之國，除了KFC之外還有 AFC、BFC、TFC等，差不多由A至Z的「FC」都有。不過節目組進行街訪時就發現肯德基對當地人來說是高級餐廳，因為當地消費水平較低，KFC是有錢人才能吃的。孟加拉也是沒有原味炸雞，主打炸衣較厚的辣炸雞。雖然8件只需要1600円（大約港幣94元），但當地人月薪只有4萬塔卡左右，若換算成日本的物價作估算竟然等於1萬4,440円（大約港幣850元），難怪會被稱為高級食品啊！他們還有Peri peri辣椒醬的烤雞和充滿香料的手抓飯，很有南亞風情。

不知大家對哪個國家的KFC最感興趣呢？不妨留言分享一下吧！

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