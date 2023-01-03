女友內衣丟床上男生拿來聞 　對方冷笑揭衣衫下秘密男友當場嚇傻

初相識情侶總期待第一夜，希望能温馨浪漫渡過，不過世事未必盡如人意。有男網民日前分享與交往一個月的女友渡過浪漫一夜，怎料女友洗澡將內衣丟在床上，樓主好奇拿來聞，怎料女友暗笑爆出一句，令樓主即場嚇呆，不敢相信自己所聽到的。



《我們不能是朋友》劇照

有網民日前在討論區Dcard以「女生內衣真的會這樣穿嗎⋯⋯」為題發文，指日前跟現任女友交往一個月之後，第一次來他租的房間過夜。樓主指對方洗完澡後把內衣丟在我床上，他下意識拿起來聞一下，結果女友默默看著他笑一下接著說：「我內衣一個禮拜沒洗了喔！」

樓主聽到女友這麼回應後坦言「直接原地震驚了五分鐘」，「她還接著說女生穿內衣沒流汗的話都這樣」。樓主表示曾有五次拍拖經驗，這次是第一回聽到有這種說法，於是上網向網友發問究竟是真還是假。

《一路向世》劇照

有網民聽到樓主的奇遇後反而錯重點，反問對方「重點是，香嗎?」，不過也有女網友坦言踏入冬天未必會日日洗內衣，每兩三日才洗一次也很正常，「確實有滿多女生內衣不會每天洗的，冬天比例可能更高吧？」、「女生內衣其實真的不用太常洗，很容易洗壞」。也有網友認為，內衣換洗的頻率只是看個人習慣，沒有對與錯之分，「感覺就跟洗頭這個問題一樣，我也不能理解為什麼有人能一天不洗頭，個人習慣而已吧」。

各位香港男生又如何看不是每天清洗內衣的女生呢?不妨留言分享。