港女飛機起飛15分鐘前登機被拒　轟地勤服務差：點解唔叫架機等我

防疫措施鬆綁，很多人都迫不及待立即出國旅行。而近日有網民於討論區上發文怒轟航空公司地勤職員，女網民指她自己並沒有任何需寄倉行李，並於飛機起飛15分鐘前趕到登機櫃檯，但職員非但不幫她「趕飛機」，而且更「講埋啲有骨的說話」，做事又懶散，令她感到超憤怒。



近日有網民於香港討論區上發文指自己乘搭國泰航空，而她於飛機起飛前15分鐘到達登機櫃檯，自己並沒有任何行李需要寄倉，因而問地勤職員「仲趕唔趕得切」登機，誰不知職員竟「好悠閒」地回答她「趕唔切架啦，搭飛機唔同搭巴士呀」，令她極度不滿認為職員「佢唔幫我趕飛機不特止，仲講埋啲有骨的說話」，更指責職員指明明可以「即刻打電話俾閘口叫人等埋我但佢無咁做」，最後讓她要重新「reschedule(重新安排)」航班，但職員竟只「遞張紙仔俾我叫我自己打電話去book」，直到自己「唔肯走」，該名職員才肯幫他重新安排第二日的航班。

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對此樓主表示從未見過如此服務差的地勤，表示若「國泰的質素淪落如此」，自己「以後唔搭cx(國泰航班)」，他更指國泰職員態度根本「就係跟規矩辦事，唔好搞到佢咁」，國泰好應該考慮「炒左呢班老屎忽，請過班新人」，因為新人「唔會識寸人!」。

但貼文一出，網民非但圍爐失敗，更反被網民狠批「自己遲，怪人地」，「15分鐘先到過唔過份啲呀，人地唔X你都算係咁」。有網民更表示「15分鐘，你當搭巴士呀，你仲要過入境過安檢」，「15分鐘100%趕唔切啦」，根本就不能趕得及上機，樓主稱職員應打電話叫人等的行為亦完全不合理「打電話去架飛機等埋你？你邊位呀？」，「打電話叫全機人等埋你？懲罰守時的人？」。有網民則表示樓主的確是蠻不講理，但職員也許態度亦有需改善。

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其實於國泰官方網頁中亦有提醒旅客，於航班起航班起飛前兩小時抵達機場，從而有充足時間辦理登機手續、接受保安檢查，以及前往登機閘口。除此之外，辦理登記櫃檯將準時於航班預定出發時間40分鐘前停止服務。

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若發現有人在港鐵逃票，市民究竟有沒有權捉住逃票者呢?近日社交平台上流傳一段關於一名女市民懷疑在港鐵逃票的影片，而片中可見有數位市民將該名懷疑逃票的女士捉住，不讓其離開，並打算帶其尋找職員處理其逃票情況。影片一出，引起不少市民爭論該些市民的行為，正反兩極，那究竟市民「捉住」逃票乘客的行為是否恰當?逃票又會否觸犯法例?