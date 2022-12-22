港男樓下外國鄰居露台狂噴二手煙！忍無可忍一招反制獲網民大讚

吸煙的習慣不是人人都有，但二手煙就肯定人人都吸過，對於不抽煙的人來說更是難受，輕則鼻子難受、頭暈頭痛，嚴重的更會影響肺部健康。一名港男因長期硬食樓下惡鄰在露台吸煙，忍無可忍之下用一招反制對方，獲得網民大讚及獻計！



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二手煙對非煙民而言很大程度上都是「硬食」，在街上就無可避免，但是如果在家中都要被二手煙影響的話，你又會如何反應呢？是反擊還是啞忍？港男網民在討論區發帖，表示「樓下個鬼佬成日係露台食煙，日日煙燻我」，令不吸煙的他大呻難受，連他曬晾在外面的衣服也沾染上二手煙的氣味，簡直讓人生厭。

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《巴黎假期》劇照

於是忍無可忍的樓主就稱「買L咗把大風扇吹X佢」，以吹散煙味還擊。不過在使用這一招後，對方反而向管理處投訴他「凍冰冰吹佢露台」，樓主也不輸蝕的向管理處再投訴對方露台吸煙。後來管理處就以信件回覆樓主「無得搞」，同時也用同樣的方式的外語版本回覆樓下的外國人「無得搞」。

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《愛回家》劇照

不過樓主在帖子中強調「佢好L大隻，唔會正面衝突，唔好同我講同佢講囉廢柴，肯定門牙都甩」，加上樓上有另一位黑人鄰居，也怕反擊行為過激，意外觸怒對方。於是網民便集思廣益為樓主獻計，笑稱樓主在上，外國人在下，地理位置上絕對無得輸。

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網民提議「買小米循環扇加感應器，佢行出露台先自動著把扇，24小時全天候服侍佢」、「你將D煙向上吹，等兩個鬼佬自己傾掂佢」、「露台有種花，淋水個陣會流落去」、「住樓上被人煙親好容易無精神，半夜好易跌嘢落地」。

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