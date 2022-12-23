私家車冬至亂泊私人車位被鎖車＋貼超陰毒「祝福」!網民:唔抵可憐

正所謂冬大過年，很多上班族即使平常工作繁忙，在冬至也會提前下班回家，與家人做節好好吃頓飯。昨日(22/12)是冬至大日子，一輛私家車昨日疑因誤泊月租車位導致被鎖車，不過除了鎖車以外，前擋風玻璃上也被別人貼上了一張紙條，紙上先是寫上「冬至快樂^.^」，但接下來的卻是超狠毒的「祝福」，惹來網民熱議！



Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」截圖

網民在Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」貼出3張圖片，推測相片拍攝的位置在青衣長康邨，相中一輛深灰色的KIA私家車右前轆被鎖上，有雪糕桶置放在車輛旁邊。在車頭擋風玻璃上，水撥下夾著一張紙條，紙上寫著「冬至快樂^.^ 祝 泊人車位 “況”你全家生Cancer，個仔大個殘廢，個女大個做雞，X你老母，得你要番去食飯咩」。

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Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」截圖

紙條上的留言「字字鏗鏘」，直接提及對方全家人，可說是超惡毒的「冬至另類祝福」，似乎管理處鎖車兼罰款仍未能令車位主人洩憤，以至要留下紙條攻擊對方。有網民看圖後認為亂泊別人車位的車主抵鬧，亦沒有在車頭留電話，因此被鎖被問候也唔抵可憐。樓主也指「個車位租戶話次次做節都被人泊，次次都吾留電話，仲要迫住去擺街，睇得出佢忍受夠」。

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Facebook群組「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」截圖

亦有網民對車主感同情，認為雖然泊錯位但罪不至此，「雖然泊咗人地車位，又冇留電話，確實抵X及鎖車，但又唔使講野咁毒」、「人地泊錯車位咁少事就咁毒咒人全家」、「做人個心唔好太黑， 否則自食其果」。更有人取笑紙條上出現錯字，「祝你全家」變成「況你全家」，笑指他「寫錯字就霸氣盡失」。

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