林子博英國大屋零下7°C無熱水暖氣　呻似冰格凍肉朋友勸棄英回港

英國近日寒潮來襲，每日溫度大都於零度以下，去年舉家移英的藝人林子博日前在個人Youtube頻道上發影片表示近日英國天氣都長期處於零下的環境，家裡都凍到似「冰格」，但家裡突然沒有熱水又沒有暖氣，令他表示「真的嚇死」。



《子博在英國》Youtube頻道

移英藝人林子博在個人Youtube頻道「子博在英國」發影片表示英國近兩個禮拜氣溫一直都在零度以下6-7度，十分「恐怖」，自己就像一舊生活在「冰格」中的「凍肉」。於當地不但車的玻璃常常結冰結霜，需要用滾水淋或將冰刮走，車走在路上亦經常「跣呔」，令他每日送小朋友到學校都要好小心。但這些都並非最恐怖，最恐怖的是在這寒風刺骨的天氣下，家中的暖氣和熱水都突然失靈，令他都感到驚慌。

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林子博表示，女兒早上跟他說「沖涼冇熱水」，當他一開熱水位發現「真係冇熱水」，甚至連屋企的暖氣都沒有，令他都表示當下真的「嚇死我」，害怕仔女從學校回家後會沒有熱水沖涼，屋企又沒有暖氣。他曾試過問業主能否請人來修理，但業主都表示技工都接獲過千宗類近的情況，都在想「點樣解決」。

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最後他靠著不斷詢問朋友和上網搜查資料，發現之所以熱水和暖氣會消失，應該是因熱水器的銅管結了冰，因而令熱水器出現故障。子博表示家中的暖氣系統並非電暖爐，而需靠熱水器輸送暖氣，當熱水器一故障，全屋的暖氣就會停止。最終林子博用熱水淋向屋外水管，再用本身用來消毒地毯的高溫蒸氣機，用蒸氣噴向藏在熱水器旁邊的輸暖銅管，讓管道解凍，幸好在15-20分鐘後家中的熱水和暖氣都恢復常。

《子博在英國》Youtube頻道

林子博於影片中更提到，不論之前的影片中留言的網民或是身邊的朋友，都有不少人勸他「不如返香港啦」，但子博認為身在不同的地方都會遇到不同的困難，如果因遇到困難而選擇「打退堂鼓」和逃避，那是不對的，而對子女亦不是個良好的「身教」。他表示在英國冬天並不是只有他一人有沒熱水暖氣的問題，好多人都遇到，而遇到問題，再找方法去解決才是個正常的做法，他亦希望大家都能保持這種心態。

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