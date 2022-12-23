C朗被曼聯解約或簽沙特　講公司壞話有代價　專家:可即炒兼要賠錢

雖然2022年卡塔爾世界盃已經告一段落，但球迷仍然非常關注在8強出局的葡萄牙隊球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）今後去向。有外媒日前就報道指被曼聯解約的C朗將會加入沙特阿拉伯的球會，引起網民熱議。其實打工仔如果有不滿又應不應該像C朗一樣勇敢大聲講出口，或者在網上公開批評呢？



球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）（Getty Images）

今屆世界盃「球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）終於完夢捧盃，但他的對手C朗似乎星途就沒那麼順利了。自在訪問中公開評擊球會被曼聯解約後，C朗的去向一直沒有消息。日前外媒就報道指C朗已經與沙特阿拉伯艾納斯球會達成協議，簽署7年合約；當中首2年半作為球員，剩餘時間則作為大使活動。

消息曝光後，有不少網民嘲笑C朗淪為吉祥物，相信他現在一定為自己的言詞而後悔。其實在香港也不時會看到有打工仔在社交平台或討論區上談及並批評公司。雖然這樣做可以釋放一時壓力，但這樣做值得嗎？《開罐》Opener曾請教企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」和資深人力資源顧問周綺萍，她們表示雖然後果視乎員工合約寫法，但發洩是有代價的，最終一定要負上責任。

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【1】公事同家事一樣不應外揚

Son姐表示，泄露任何内部資訊、不應對外發放的内聯網消息其實都是非常愚蠢的行爲。就像家事不應周圍講一樣，將公事放在網上公審會對事情有幫助？ 特別是公事很多時候並非講求是非黑白，而是一個「灰色社會」；「公司面子大過天」，對公司有任何不滿都不應公開post。她舉例表示曾經有公司設置Internal Forum，聲稱讓員工「匿名」對公司發表意見。「老細真係會咁openminded？」發表負面言論的人最終被以各種方式「離開」公司。

【2】證據確鑿

IP地址、CCTV，在公司做的事全部都有跡可尋「發洩係有代價㗎，你一定唔會有運行……喺網上講同事、公司壞話，想睇人點PK？查起上嚟最後你都要負責任，最後係你PK啊！」公司可以解僱你，還可以因爲你損害公司利益要求你賠錢！

（Getty Images）

【3】切勿跟車太貼、跑太出

Son姐亦提醒到「跟車太貼都會出事，因爲事情有好多唔同角度……有能力出頭先好出頭，如果公司想玩死你佢大把方法！」可能你發表意見時有同事、網民附和，但當被公司追究時，所有矛頭都會指向你。

【4】員工合約點寫先？

周綺萍則講到，公司可否解僱、有沒有需要賠錢都取決於員工合約的寫法、字眼，不能一概而論。例如是否泄露公司機密、影響公司名譽、牽涉公司或客人利益等。打工仔是投訴公司福利不足？產品問題？管理方式不妥？講的「壞話」有沒有對公司造成損失是最大考慮因素。告上勞工處有任何爭議點、官怎樣判都是取決於contract條文。

（Getty Images）

【5】有必要咩？

如果只是宣泄情緒，保險少少不應該公開公司名、同事名，或只向朋友傾訴。因講公司壞話被解僱而告上勞工處的話，即使你打贏官司得到賠償，但按記錄上來説你是被解僱，影響履歷。即使不開名，也實在不建議在網上公開評論公司。站在老闆的角度，「個個月出糧俾你就係網上唱我？」一定會不愉快。而且如老闆發現你在網上批評公司，其實他亦可以不用明言，用其他理由將你解僱。周綺萍表示若真的認爲老闆處理手法不當也應循正式渠道做事，或者内部report對方的方法會更有效。溝通都沒有用就應「騎牛揾馬」另尋高就，「網上泄憤protect唔到自己……有必要咩？」

（Getty Images）

「公司面子大過天」、泄露公司内部資訊亦比較敏感，先不論是非黑白，冒著被「炒魷」、罰錢的風險圍爐取暖都是不理智的。學Son姐所講「官有兩個口，老闆個闆有三個！你話邊個惡啊？」結論——有必要咩？！

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