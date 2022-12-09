躺著都能瘦? 專家教路7招打造「易瘦體質」　呼吸都肥原來只因...

大家身邊是否常常都有些朋友「食極都唔肥」，而自己卻連呼吸都覺得肥兩磅，究竟怎樣能像他們一樣呢?近日台灣中醫YouTuber「77老大」在頻道上就分享了7招能讓大家連「躺著都能瘦」的方法，大家若想在聖誕前最後衝刺或想持續Keep住完美狀態就一定要看看!



「77老大」Youtube頻道

「77老大」本身是一名中醫師，而近年卻轉戰Youtuber更成為百萬Youtuber，常常在頻道上分享不同的健康知識，而最近他發布了一條影片讓大家能以「7招打造易瘦體質」，更稱「躺著都能瘦」。他表示，大家應該常常都有朋友吃東西「不忌口」，不論怎樣食都依然有「馬甲線」，反而自己卻「連呼吸都會胖」。77老大指大家之所以會覺得自己容易肥，是因這10年至20年「經年累月的生活習慣造成的」，而且大家所用的減肥方式可能亦不是十分正確。

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為此「77老大」教路大家7招能打造「易瘦體質」的方法，大家只需跟隨這7個要點就能輕易變成夢想中的「食極都唔肥」，讓我們一起看看吧!

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7招打造「易瘦體質」

第一招 減肥五寶

要減肥的話大家一定必備這五種食品包括，納豆、味增、泡菜、乳酪、紅麴。它們之所以對減肥人士超重要，是因它們低卡，發酵和含有好菌，能夠幫你增加腸道蠕動，讓你牌便順暢，同時可以增加代謝。大家可讓這五種食品取代你正餐、澱粉或糖分，它們可以讓你躺著都能瘦!

第二招 中藥易瘦茶

網上圖片

中藥易瘦茶做法非常簡單，每次只須丹蔘5克，和黃耆3克，以500克的熱水沖泡20分鐘即可!丹蔘可以改善循環，降低脂肪，而黃耆則可補其調理代謝， 讓你身體處在高度代謝，很容易瘦的狀態。藥材天然溫和，適合任何體質和以任何方式減肥的人，但正值經期和懷孕的女生則不要喝了。

第三招 泡澡

泡澡不但讓你放鬆心情，改善疲勞，更好入睡，更能減肥!其實泡澡一次的消耗的熱量，相當於跑步30分鐘，如果泡澡時加入一匙粗鹽和五片薑片，在40度左右的熱水裡面，浸泡十幾分鐘，更可增加排汗、排毒和代謝。

第四招 高纖食物

高纖食物能減肥，但一定要吃對才能!纖維素有分兩種包括水溶性和非水溶性，若你只大量的進食非水溶性纖維素，水又喝得少的話，那種纖維會塞在你的腸道裡面，加重便祕情況。所以選擇吃一些同時包含水溶性和非水溶性纖維的食物能讓你更容易瘦，包括牛蒡、黑木耳、秋葵、燕麥片、糙米、黑豆、牛油果、番石榴、黑芝麻、蘋果、鳳梨、洋蔥。但大家一定要記住不能狂吃單種食品，和一定要多喝水，才能打造願意排廢物的易瘦體質!

第五招 把握經期後運動

ig@minchen333

如果大家常常懶得每日做運動，那就一定要把握一個時間運動，令運動事半功倍。在經期最後一兩天接下來兩周的時間，女生們的荷爾蒙、性激素、黃體素都會逐漸增加分泌，所以這個時間運動能消耗更多的脂肪，讓你的基礎代謝率提高，是「減肥的黃金期」。

第六招 好的蛋白質

蛋白質能促進脂肪代謝，燃燒更多卡路里和進行細胞修復，是減肥的必須品。減肥會出現貧血、掉髮、面黃肌瘦就是因為攝取不夠蛋白質。一般人所需的蛋白質數量就是體重乘以1的克數，但大家一定要選擇好的蛋白質來進食，包括:雞肉、魚肉、豆類、雞蛋、瘦肉、藜麥、蘆筍、菠菜等等。

第七招 充足的睡眠

好好睡覺真的可以減肥!每天睡夠7小時，促進食慾的飢餓素會下降，抑制食慾的瘦蛋白會上升，而達至燃脂的狀態。大家若睡不好可嘗試按在手腕橫向處，尾指對下側處，睡前按五分鐘，能讓你睡得更好，又能更瘦。

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