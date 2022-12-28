內地男轟多國入境限制「針對中國」　發文嘲:中國版病毒比日本毒?

日本12月27日宣布由12月30日起將加強對中國旅客的入境限制，限制包括，中國旅客需於入境後接受病毒檢測、限制航班等。除了日本，意大利等國家對中國旅客限制亦收緊，對此有內地網民隨即於社交平台上發帖文怒轟指，多國對中國所實施的入境限制根本就是「針對」，更反問到難道「中國版的病毒比日本本土的更毒？」，還是「中國人的錢不掙了?」。



圖自微博

日本於27日(星期二)宣布將於12月30日起起實施臨時措施，自中國內地入境或曾於入境前7日內於中國境內逗留者，抵達日本後續於當地接受新冠病毒檢測，如若呈陽性，旅客將被送到指定設施進行隔離，原則上將隔離7日。而航班方面，中國內地、香港、澳門的航班都只可使用日本分別於東京成田、東京羽田、關西和中部機場(名古屋)的4個機場，更要求航空公司不要增加航班數量。意大利、韓國、印度亦對中國旅客實施落地檢測，需持新冠核酸檢測陰性報告等的新限制。

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消息一出，有內地網民於微博發文怒轟指日本等多國家都加強對中國入境的防疫措施，認為這些是「針對」中國的措施，更指措施相當無聊，「操作起來很麻煩」，反問這些國家推的新限制是「啥意思中國人的錢不掙了？」，「這病毒發展到今天這步咋啦中國版的病毒比日本本土的更毒？有數據支持嗎?」，完全不明白這些國家「咋(怎麼)想的」。網民更表示本計劃新年春節的時候去日本，如今將計劃將擱置，「等他們想好了再說」。

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帖文一出即引起網民熱論，有網民並不認為多國實施的限制措施有問題「這很正常呀，保護自己的國民」，更表示「現在中國變成最大疫區了，別國三年的感染比例不如我國放開的十幾天」，有網民亦指可能其他國家覺得內地政府對待疫情數據並「不透明」，因而才會有此限制。

但有網民則反轟該些支持和表達理解的網民指，「美國去日本甚麼政策？文盲！」，更反嘲指「不是说感冒而已嘛，大驚小怪的」，並不認為數據是影響多國所做出限制的原因「印度很透明嗎，敘利亞很透明嗎，伊朗很透明嗎，他們需要做核酸嗎？」更表示「愛咋咋滴，按日本的形勢也好不到哪裡去，咱也不太敢去」。

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多國對中國內地收緊入境措施:

1.日本

由12月30日，所有從中國內地入境或曾於7天內入境中國的人都需在入境日本時進行檢測，陽性者原則上將會被送往指定設施隔離7天。另外，中國內地、香港、澳門的航班都只可用分別於東京成田、東京羽田、關西和中部機場(名古屋)的4個機場，航班數量亦會被要求不要增加。

2.印度

所有來自中國內地、香港、日本、泰國和韓國的旅客，入境時需提供新冠核酸檢測陰性報告，抵達時若有症狀或新冠檢測呈陽性則將被隔離。

3.韓國

於12月16日起，韓國列中國為「檢疫查驗的重點國家」，於仁川國際機場中亦會加強對中國旅客的入境新冠篩查，若入境者超過37.3度，本人與同行者需一同接受檢測。

4.意大利

由12月24日起，米蘭馬爾彭薩機場(Milan Malpensa Airport)對所有抵埗的中國旅客進行新冠核酸檢測，旅客須自行承擔檢測費用，措施暫執行至2023年1月30日。

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