連登仔轟港人膚淺無規劃：買唔起樓只因你XX！中肯網民一句無情KO

買樓是不少年輕一族的目標，不過香港寸金尺土百物騰貴，高昂的樓價從來都是上車的最大阻礙，有人即使節衣縮食也要買樓，也有人選擇躺平及時行樂。最近網民在討論區發帖，直指很多港人買唔起樓是因為沒有人生規劃，更是因為膚淺地不斷做一件事而導致！



《香港愛情故事》劇照

近日一位網民在連登討論區以「點解咁多人人生冇乜規劃，樓都買唔起...但去日本旅行就咁有規劃？」為標題發帖，直指港人「冇得去旅行好似會死咁」、「買唔起樓只因你去旅行」、「如果一早有規劃嘅話，大部份人都可以買到樓，但係去日本又可以規劃行程規劃到好X癲」，建議港人有時間的話不如多看書擴展自己思維，不要只顧著去奢華、表面風光的地方，然後「就當作自己生活好充實」。

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帖子一出街後就引起網民熱議，不少網民都認同「香港人冇得去日本真係慘過死」，去日本旅行更演變出競爭心態、羊群心理，「以前返過份工，個個一返工就講上次去日本邊度點點點」、「唔去好輸蝕，輸左點分享炫耀？」另外樓主的言論，更令網民聯想起富豪劉鑾雄之子劉鳴煒在2015年的言論，他當時指青少年應「睇少啲戲、去少啲日本」，將錢省下儲首期，否則「樓價跌多少都沒有用」、「儲首期自然要儲錢，儲錢自然係有些錢要放在一旁」。

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不過就有網民以一句反駁樓主「因為去日本而買唔到樓嘅人，本身都唔應該買樓」，雖然不去日本旅行就可以慳錢買樓的觀點看似有道理，但網民就反問在經歷了3年不去日本旅遊的日子後，又有多少年輕人成功上車？

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網民再反指樓主的觀點過時，「點解一定要做你果套，買樓做樓奴先係叫好？」、「讀萬卷書不如行萬里路」，表示去旅行與人生有沒有規劃、買唔買到樓沒有必然關係，「買到樓就係買到樓，冇人會係捱面包做樓奴」，有物業貸款在身反而讓自己處處被綁，及時行樂才是生活態度咁話！

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