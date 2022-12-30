富X股票App年度回顧2022超寸嘴：輸到食兩餸飯！爆笑毒舌網民崩潰

股票市場有升有跌、所有投資涉及風險、投資前要進行風險評估⋯以上關於投資的句子相信大家也有聽聞，但是為了賺取更多的財富，不少人都冒險毅然入市。近日一款股票程式推出了用家年度回顧2022，當中爆笑又暗帶毒舌的金句被網民瘋傳，傷害了在一眾虧損股民的弱小心靈。



《大時代》劇照

臨近年末，不少程式都按用家的使用喜好推出2022年度回顧，例如音樂程式、社交媒體等，而一款股票證券App推出的2022年度回顧，就吸引了一眾網民的注意，只因為報告內容除了提到用家的盈虧比例、使用天數、開App的次數等等之外，還附加了一兩句「金句」，直刺虧損股民的弱小心靈。

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《大時代》劇照

例如一句「還記得2月18日這一天嗎？你的持倉虧損約100%，還可以食雙餸飯當晚餐，加杯凍飲已不錯...」、「這一年你最關心的股票是XXX，累計訪問了股票詳情頁3,885次，比家人見面的次數還要多嗎？」、「6月27日是開心的一天，一夜之間，你實現了驚人的夢+0.01%收益，你的實力在金融界聲名遠揚，四周圍都瘋傳你是”富X巴菲特”」、「2022年X月X日，這是特別的一天，你打開了App，反覆看著恒生指數，這天的行情，是否令你印象深刻？」

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連登討論區截圖

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金句令網民崩潰地表示個App「真係好寸」，直言沒有想到自己在股市輸錢之餘還要受到二次傷害，更有網民直呼「雖然好奇但唔敢睇」，擔心自己心靈受創！

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