2022 Google韓劇熱搜榜Top10《千圜律師》《殭屍校園》僅排第3、4

Google近日公布「2022年Google韓劇熱搜關鍵字」，在亞洲掀起「倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑、驛三站」的《非常律師禹英禑》不負眾望拿下第一，而熱播中宋仲基主演的《財閥家的小兒子》居然衝到七位啦！



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10.《彈珠人生》

第十名就是尹汝貞、李敏鎬、金敏荷主演的《彈珠人生》，是Apple TV+推出第二部原創作品，以日本殖民朝鮮時期為背景，講述順慈與富商高漢水墜入情網，移民至殖民國日本，身心皆備受挑戰，產下二子後，在面對移民備受欺凌的生存環境，迫於無奈家族只能以灰色產業小鋼珠賭博遊戲「柏青哥」維生，在犧牲與自尊、生存和奮鬥之間，帶領觀眾感受移民世代的堅毅與感性，這部雖然在香港熱度不高，但在海外可是很有聲望，而且也確定會製作第二季！

9.《我們的藍調時光》

拿下第九名的即是《我們的藍調時光》，由盧熙京編劇和金圭泰導演聯手打造，兩人先前的作品《沒關係，是愛情啊》、《我親愛的朋友們》和《Live》等，都引起廣大觀眾的共鳴，《我們的藍調時光》聚焦在「濟州島」，講述14個生活在那裡的人所經歷酸甜苦辣的故事，可以說是每個人的壓縮版本，觀眾可以在他們身上找到自己的縮影，而且還一次找來李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬和嚴正化等超強卡司陣容，盧編出品就是必看！

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8.《社內相親》

什麼～我們始祖鳥居然才第八名，完全跌破大家眼鏡的《社內相親》，安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅領銜主演，講述因為缺錢而幫富二代閨蜜打工的「申夏莉」，隱藏職員的身份去相親，原本打算搞破壞，沒想到遇上公司社長「姜泰武」，在不準離職和契約交往的情況下，兩人展開一場避免被「退職」的辦公室戀情羅曼史。老梗但不落俗套的劇情、浮誇但不突兀的特效，再加上很會吻的男女主角就是好看，而且安孝燮和金世正售後也是很足，不斷合體出席頒獎典禮！

7.《財閥家的小兒子》

11月18日才開播且尚未完結的《財閥家的小兒子》直接空降第七名，宋仲基、李星民和申鉉彬領銜主演，講述順洋家最忠誠的員工「尹炫優」，因為被誣陷私吞資金而慘遭殺害的，意外重生到1987年的大韓民國成為財閥家的小兒子「陳導俊」，迎來人生的第二次機會，憑藉前世的記憶和知識，為了侵吞順洋集團的穿越復仇故事。雖然是以男主角為中心，但群像劇中的每個人都瘋狂飆演技，特別是李星民的詮釋，讓人看到都會怕啊！

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6.《律戰江湖》

二碩「李鍾碩」睽違三年的退伍之作，搭檔少女時代的「林潤娥」主演《律戰江湖》，講述一名官司勝訴率10%的生計型律師「朴昌浩」因為一場失敗的訴訟，失去財產又深陷離婚危機的他接到市長的電話，意外捲入承接的殺人命案當中，在調查的過程中鋃鐺入獄，一夕之間成為曠世天才詐欺犯「Big Mouse」，他為了保命並守護家人，他將揭發特權階層真面目，黑化後以惡制惡的故事，有驚悚、犯罪、懸疑等元素，拍出來的質感更宛如黑色電影，這部完全就是李鍾碩代表作無誤！

5.《二十五，二十一》

金泰梨、南柱赫、苞娜、崔顯旭和李柱民領銜主演的《二十五，二十一》，以動盪不安的1998年為時間背景，「白易辰」和「羅希度」在22歲和18歲第一次相遇並喊出對方的名字、在23歲和19歲相依為命、在24歲和20歲面臨挫折，希度的世界和易辰的世界漸漸變得遠離，直到25歲和21歲那年才相愛，在三年的期間，他們與身邊朋友一起經歷亞洲金融風暴又失去夢想，共同徬徨並成長的青春時代。整體都很好看，唯一的小缺點就是帶點遺憾的大結局！

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4.《殭屍校園》

從《屍殺列車》開始，韓國就有「K-喪屍」之稱，年初播出的《殭屍校園》獲得第四名當之無愧，由朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門等新生代演員主演，改編自擅長真實描寫而獲得「韓國經典喪屍視覺文學」讚譽的朱東根同名網絡漫畫，講述本應該是平凡的一所高中，因為殭屍病原的爆發，一群學生被迫孤立且受困，他們為了逃出生天而奮力一搏，否則將會變成狂暴的感染者，為了生存下去攜手展開生死搏鬥的故事，雖然是生存末日題材，但卻也在探討人性的善惡！

3.《千圜律師》

名品演技南宮珉！《千圜律師》講述僅收取一千韓元作為律師委託費用的律師「千智勳」，但實力卻是最頂尖，負責為沒有背景和靠山的委託人辯護的犯罪喜劇，爆米花小姐必須說，不要以為是律政題材，每集都爆笑到不行，千律師和事務長常常一本正經搞笑，完全不燒腦，有夠舒壓，特別是南宮珉飾演千智勳，出場總是戴著華麗的墨鏡和穿著歐洲格子西裝，雖然無厘頭，但背後卻有著讓人不勝唏噓的過去，只能說有南宮珉就是推啦！

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2.《毒梟聖徒》

第二名即是《毒梟聖徒》，河正宇、黃晸珉、朴海秀、趙宇鎮和柳演錫領銜主演，斥資350億韓幣打造，靈感來自韓國毒梟「趙奉行」的真實犯罪事件，講述商人「姜仁久」遠赴蘇里南賺錢，在當地結識毒梟牧師「全耀煥」進而背負販毒罪名冤枉入獄，國情局特務「崔昌浩」為逮捕他告知姜仁久真相，兩人展開秘密行動，但礙於全耀煥身邊還有得力左右手「卞基泰」和「朴大衛」，讓這筆賭上性命的交易充滿變數。三大影帝同台飆戲，還有張震特別客串呢！

1.《非常律師禹英禑》

禹to the英to the禑～將將將第一名《非常律師禹英禑》當之無愧，講述具有自閉障礙的女律師「禹英禑」，作為韓國首位自閉症律師，專業能力傑出，智商高但情商低，她成為「汪洋法律事務所」頂尖律所裡的新人律師，面對法庭內外種種挑戰的成長故事，每集好哭又好笑，朴恩斌的詮釋到位，在角色的細節處理上更是淋漓盡致，而且透過禹英禑的視角不僅了解自閉症患者生活和工作上會遇到的難題，還知道了不少關於鯨豚的知識！

以上就是「2022年Google韓劇熱搜關鍵字」，爆米花小姐覺得《衣袖紅鑲邊》、《那年，我們的夏天》、《少年法庭》、《我的出走日記》沒上榜真的很意外，有哪些也是大家的遺珠呢？

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