內地通關｜防疫4大資訊一文睇清　即查新冠藥處方的私家醫生名單

香港與內地即將在1月8日免隔離通關，而醫衛局局長盧寵茂日前亦表示人員流通，面對民生經濟活動增加，無疑疫情會有所加劇。此外，近日多國亦對香港出入境限制有所變更，通關和出境限制多方諮詢，難免會讓市民感到混亂。《開罐》為大家整合了一系列最新防疫的實用資料網站，由疫苗接種、確診應對到最新出入境查詢網站通通都有，大家快看看吧!



1.疫苗加強劑接種

根據政府網站指出，多項研究數據顯示，接種新冠疫苗後，隨著時間人體的抗體水平會有所下跌，疫苗的保護效能以有可能隨時而減少，接種額外劑數的新冠疫苗，可更有效抵禦新冠病毒。完成三劑的大家現可看乎需要自行決定接種第四劑疫苗或Omicron 變異株 BA.4-5 二價疫苗作加強劑。而二價疫苗並不一定要到社區接種中心接種，大家可自行到私家醫生診所接種!

現階段各人士可接種劑量:

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Poster_recommend_third_dose.pdf

提供二價疫苗私家診所名單:

https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_chi.pdf

疫苗預約網站:

https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

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2.檢測呈陽性確診

若果大家不幸確診應該點算好呢?大家最緊要保持冷靜，跟住盡快呈報上政府快速檢測呈報網站，填寫個人資料和上載檢測棒照片，申請隔離令。確診者只要在第四和第五日，或其後連續兩日快測呈陰性則可完成隔離，而同住人或密切接觸者則無需進行隔離。

快速測試陽性呈報網站

https://www.chp.gov.hk/ratp/

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3.確診治療、新冠口服藥

若大家於確診其間身體不舒服，其實政府有指定診所、遙距診症等供確診人士求診和索取新冠口服藥。大家可以使用最直接的方式前往醫院或診所，或預約抗疫的士往返政府的指定診所。大家可於www.designatedtaxihk.com 或致電3693 4770，進行預約。確診人士或家人可以HA Go APP內預約遙距診症/指定診所」功能，為自己或其他確診人士預約。各指定診所亦特設關愛預約專線， 70歲以上長者、5歲以下小童、懷孕28周或以上孕婦，免疫力受抑制病人、幼稚園及小學生都可使用關愛預約專線來預約診所。大家亦可向指定私家醫院或私家醫生遙距求醫和免費索取新冠口服藥。

新冠口服藥物私家醫生名單:

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

醫院管理局HA Go APP教學:

https://www2.ha.org.hk/hago/features/appointment-related/book-dc

HA Go預約遙距診症下載網址:

IOS 下載:

https://apps.apple.com/hk/app/ha-go/id1469340861

Android 下載:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.org.ha.hago&hl=zh_HK&gl=US&pli=1

指定診所名單及預約電話:

https://www.ha.org.hk/haho/ho/covid-19/designated_clinic_tc.pdf

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4.多國對香港入境限制

韓國於1月3日宣布由1月7日起，入境韓國的香港旅客須於出發日提供48小時內的PCR核酸檢測或24小時內於診所或醫院進行快速抗原測試，並上載到檢疫情報登記系統Q-CODE。出境限制隨著疫情變化無窮，大家出境前記得要先行查看目的地入境資訊，也可登入國際航空運輸協會（IATA）網頁搜尋各國最新出入境限制，以及留意各航空公司航班資訊會否隨著限制而有所變更。其實大多航空公司都會持續更新有關國家的入境限制，大家都可透過網站搜尋查詢各地方最新入境限制。

國際航空運輸協會（IATA）網站:https://www.iatatravelcentre.com/

國泰航空網站:

https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/covid-19/worldwide-travel-restrictions.html

香港航空網站:

https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/fly-with-us/travel-advice/tourism_board

HKexpress網站:

https://www.hkexpress.com/zh-hk/your-trips/covid-19-notice-of-travel-restrictions/

預約進行核酸檢測:

https://booking.communitytest.gov.hk/zh-HK/

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日本12月27日宣布由12月30日起將加強對中國旅客的入境限制，限制包括，中國旅客需於入境後接受病毒檢測、限制航班等。除了日本，意大利等國家對中國旅客限制亦收緊，對此有內地網民隨即於社交平台上發帖文怒轟指，多國對中國所實施的入境限制根本就是「針對」，更反問到難道「中國版的病毒比日本本土的更毒？」，還是「中國人的錢不掙了?」。