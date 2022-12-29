港人憂開關後5大地區人潮逼爆！這一區將淪陷+打工仔最擔心這件事

疫情持續3年，中港兩地也因而往來中斷，近日終宣布於明年1月8日正式通關。通關在即有人期待可回鄉探親，也有人憂心本港將迎來大規模的人潮，水貨客將重現香港。近日有網民發起討論，預言本港5大地區在通關後人潮將逼爆，打工仔最擔心的一件事也將發生！



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一名網民在社交媒體上發帖，指自己已搬入大埔剛滿3年，居住期間一直風平浪靜，但因為地理位置相對鄰近內地，所以不敢想像在內地開關後會發生什麼事，擔心「水貨客」大量入場令大埔逼爆。其後有網民安慰樓主，指出大埔區並不是水貨客的重災區，對他們而言大埔更是「荒島」，所以不用過於擔心，提出以下5大地區才是水貨客的「重點區域」。

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1.沙田

2.屯門

3.元朗

4.粉嶺

5.上水

網民也解釋了以上5大地區將逼爆的原因，表示「上水、元朗」較接近邊境，對內地人而言交通比較方便；而沙田、屯門雖然地點較遠，但是擁有的大商場鄰近鐵路沿線，對他們極具吸引力。而粉嶺站上榜是因為鄰近上水，而以往「光復上水」的示威活動曾讓水貨客轉移陣地至粉嶺站。

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另外，網民也再提到大埔區不會成為內地客大型搶購區域的主要原因，「購物地區例如大埔墟由火車站行過去都一大段路，更加唔好講大埔中心。另外新達、太和商場雖然近火車站但唔算好大，所以大陸人相信會略過大埔」。

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但是無論上水、粉嶺、大埔、太和的居民也好，打工仔最擔心的就是東鐵綫人流爆滿，加上早前東鐵由12卡列車轉用9卡列車，載客人數減少，網民坦言「冇左12卡車返工要等幾多班車先上到？」、「太和應該入唔到閘」、「朝早返工唔知等幾多架先上到」，同時也擔心列車出現異味的問題。

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*以上為網民意見，不代表《香港01》《開罐》立場。