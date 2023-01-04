仔仔移英39°C高燒不退　打救護電話無人聽　超強港媽竟以1物自救!

發燒沒有退熱貼或冰袋的話該怎麼辦？近日一名移英港媽於社交平台上，發文表示兒子發燒至39度，持續高燒不退，於家中和當地藥房都找不到軟性退燒冰墊為兒子降溫。正所謂「為母則強」，為了讓兒子降溫，港媽竟然想到用一樣吸水力極強的物品充當退熱貼，更發現竟比冰墊更好用!



Facebook專頁「英國香港人生活交流區」截圖

近日，一名移英港媽於Facebook專頁「英國香港人生活交流區」上發文分享道兒子發高燒39度持續不退，於家裡找不到香港帶過去的軟性退燒冰墊，當地藥房亦沒有冰墊的物品售賣，打救護車電話亦等了超過1小時才接通。於躊躇之際，港媽竟想到用「衛生巾」代替退熱冰墊，她分享只要將衛生巾「濕水放落冰箱」就可充當冰墊。港媽甚至大讚衛生巾「好用過軟性冰墊」，既「唔會太凍」，「又唔會有倒汗水」，可以直接「敷落額頭，黐落頸度」，更可以不停循環再用，港媽亦建議各位媽媽們可以試試。

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圖自Getty Image

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帖文一出，即有不少網民表示港媽「好聰明」擁有「野外求生」的技能，發揮到「為母則強」的精神。有網民亦為港媽出招指可以將衛生巾「痴喺個口罩度，可以掛耳仔唔會成日跌」，港媽亦不用人手拿著衛生巾為兒子降溫。有網民亦表示其實冰敷有可能會令「皮膚表面血管過度收縮，難於散熱」，可改用暖的濕毛巾抹身，為兒子降溫。港媽後來亦回覆及解釋冰敷的原因「只是為小朋友爭取一個舒適嘅狀態」，讓病人好好瞓覺有足夠睡眠，因燒到「㷫合合周身痛」，小朋友難以入睡。

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近日日本宣布限制來回香港航班，香港又出現「搶藥潮」，令不少香港人都叫苦連天。而網上有不少在外居住的港人見及此竟於連登發文表示「心涼」，更寸香港又被限出境，又「冇藥買」，令現正還居住在香港的港人不禁出貼文反擊表示「你走(移民)我尊重，但真係唔X洗一沉百踩加多兩腳」。