止痛藥不排除立法規管買賣？ 醫生警告:兩類人慎食撲熱息痛會傷身

止痛藥可以舒緩新冠肺炎帶來的症狀，但常常聽到別人說食「止痛藥」好傷身，究竟又係咪真的呢?蔡明劼醫師表示其實坊間的止痛藥主要兩大類，分別是「普拿疼(撲熱息痛)」和「布洛芬」，而的確食過量止痛藥是會傷身體，但若覺得單單吃一顆便會傷身的，傷到的不是身體，傷到的是「腦子」。



近日香港出現「搶藥潮」，對此情況醫務衞生局局長盧寵茂日前表示政府不排除在需要的情況下，會對退燒止痛藥買賣作出規管，「有需要下可能會作出立法規管」。而近日，台灣內分泌新陳代謝專科蔡明劼醫師在個人Facebook專頁「蔡明劼醫師健康。瘦身」上分享指止痛藥其實並不是每隻都適合全部人食用，而且止痛藥並不會只吃一顆便傷害你身體，若是你誤用或過量用藥才會傷身，但大家最重要的是留意該款藥物是否適合你服用。

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蔡醫師表示妨間有兩大類退燒止痛藥，其中一種是乙醯胺酚 (acetaminophen)，即撲熱息痛，是藥性較為「溫和」和效果不錯的常備藥品，主要用作退燒和止痛。而另一種則是布洛芬，類似「日本必買的EVE」藥品，同樣都能退燒止痛，但它不單單降低痛感，而會多了「消炎」作用，可「撲滅發炎的根源」，對於「關節炎、筋膜炎」的症狀有幫助。

至於食這些止痛藥有沒有副作用，傷不傷身，蔡醫師表示過量服用乙醯胺酚的確會有「傷肝」的副作用，但只要跟著建議劑量，「一天不服用超過8顆」，每顆500mg的藥就沒有問題。而服用過量布洛芬的話，的卻會「傷胃又傷腎」。但不論是布洛芬，還是乙醯胺酚，兩款藥品都不會因你食一顆便傷及身體，而且當你一天需要攝取食超過8顆止痛藥，就應該去看醫生找出疼痛的原因，而不是自己買藥胡亂吃。

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蔡醫師更提醒，含布洛芬成分的止痛退燒藥，並不能亂食，若有胃潰瘍病史、三高、慢性腎病的患者就應避免服用，因布洛芬會損害「僅存的腎功能」，讓你不穩定的腎功能雪上加霜。

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香港與內地即將在1月8日免隔離通關，而醫衛局局長盧寵茂日前亦表示人員流通，面對民生經濟活動增加，無疑疫情會有所加劇。此外，近日多國亦對香港出入境限制有所變更，通關和出境限制多方諮詢，難免會讓市民感到混亂。《開罐》為大家整合了一系列最新防疫的實用資料網站，由疫苗接種、確診應對到最新出入境查詢網站通通都有，大家快看看吧!