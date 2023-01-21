2023殺入「黑兔年」60年一次厄運翻倍　屬兔犯太歲運程更加坎坷

【黑兔年／2023兔年生肖運程／除夕／農曆新年】時間進入到2023年，也就是兔年，許多人開始關心這一年的運勢，但其實除了兔年之外，根據天干地支、五行八卦中，2023年癸卯年、癸水為黑、卯為兔，也可稱作「黑兔年」，且60周年一次。



根據傳聞解釋，黑兔年相對不吉利，風險容易增大，甚至許多人事物會不如表面所呈現的樣貌。（點圖放大了解什麼是「黑兔年」👇👇👇）

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根據南韓命理師指出，黑兔有一說法，2023為黑兔年、2024為青龍年，黑兔走入青龍，有篡位、不自量力之意，另外也相對不吉利，警示人民要在謹慎之中度過這一年，更切勿貪圖一時成功的快感，要多方思維，準備好B計畫，這樣也會更踏實一些。

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而在人際交往與職場方面，黑兔年很容易出現「小人」，看似很親近的同事，暗地裡可能會讓人反感或陷害，若出現利益糾紛，也會導致友誼破裂；而身體健康方面，也容易出現大大小小的疾病，很多挫折可以重新來過，但身體若不適會更加心累無力。

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此外，在對於生肖屬兔的人來說，很多層面都會出現困難與坎坷，也就是所謂的犯太歲，就算運氣出現好的狀況，也不要貿然前進，一定要有所備案，感情方面，要管理好自己的情緒，且勿招來爛桃花。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：2023「黑兔年」來臨！60年輪一次厄運雙倍 命理師勸「屬兔犯太歲」：運氣好也不要鬆懈】