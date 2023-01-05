日本跪低撤限飛令反捱轟　港人高價改機票呻笨　猜當局因一事放寬

日本政府早前宣布因防疫理由，限制香港航班只能降落日本指定的4個機場，令不少準備前往日本限制地區的市民都大受影響。1月4日日本政府突然宣布撤銷限飛令，香港航班能恢復降落日本國內各個機場，航班數量亦能增加。消息令網民都紛紛表示，「彈出又彈入究竟想點?」，有網民更表示「依家請我去都唔去」。



日本首相安田文雄於2022年12月27日突然宣布限制中國內地、香港、澳門航班降落地點，航班只能降落於日本東京成田、羽田、大阪關西和名古屋中部機場，而且要求航空公司不要增加前往日本的航班班次。其後於29日再宣布，香港及澳門航班上若沒有乘客於過去7日曾逗留中國內地，則可前往北海道札幌新千歲、九州福岡及沖繩那霸機場。但國泰航空、Hkexpress等航空公司宣布，由於航空公司不能在12月23-29日已運作航班數目的基礎上，在額外增加航班，於1月前往日本的航班需被削減和取消。

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消息令正準備前往日本福岡、札幌等受限制地區的市民都大受影響，需要更改機票前往日本，甚至轉換旅遊國家。但日本當局於1月4日竟突然宣布將撤銷香港所有限飛令，香港航班可以自由降落日本國內全部的機場，而且航班班次亦能增加。

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不少網民一見此消息都表示日本當局不停「彈弓手」，「彈出又彈入」讓他們根本無所適從，當初消息一出已即時更改機票前往其他機場，機票比原來的貴「double」，「CX(國泰)UO(Hkexpress)成為最後大贏家」。而網民亦表示，「日本爆得勁過香港」但卻限制香港，更表示「驚就唔好開關啦」。有網民則認為日本之所以會撤銷限制是因為「頂唔住商家佬攻擊」，香港人「儲左2-3年錢，分分鐘一個人已經可以消費幾皮」，加上「又唔係比你移民過嚟有咩所謂，有錢唔搵正傻仔」，因而才會有所放寬。

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近日日本宣布限制來回香港航班，香港又出現「搶藥潮」，令不少香港人都叫苦連天。而網上有不少在外居住的港人見及此竟於連登發文表示「心涼」，更寸香港又被限出境，又「冇藥買」，令現正還居住在香港的港人不禁出貼文反擊表示「你走(移民)我尊重，但真係唔X洗一沉百踩加多兩腳」。