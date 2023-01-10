1月中截止！５份超級低門檻政府筍工　一份小六學歷入職即有20K！

政府陸續釋出政府工，這次《開罐》Opener就為大家集合了多份1月中截至的超級低門檻政府筍工，大多都不用大學學歷，有一份中英文程度達小六水平，入職就有20K!有興趣加入政府部門工作的朋友就要留意啦!



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【1】民政事務總署-行政助理

民政署聘請行政助理，入職要求只需申請人持有本港頒授學士學位或同等學歷，DSE或會考中英文均有第3科或以上成績，有良好電腦知識等，職位並沒有要求申請者必須具有任何工作經驗，主要職責是提供一般行政及管理支援，跟進市民投訴和查詢等，月薪有26K。但若申請者有法律背景或從事相關工作經驗和熟悉電腦操作可獲優先考慮。

有興趣的大家不妨看看行政助理的入職要求和待遇吧!

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【2】康樂及文化事務署 -合約救生員

康樂及文化事務署聘請合約救生員，職位只要求申請者中英文程度達小學六年級水平的學歷，持有香港拯溺總會頒發的有效泳池救生章及／或沙灘救生章或以上級別證書，月薪可達24K!但大家要注意申請人須通過游泳與技能測試，還有視力和顏色分辨能力測試。

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【3】民政事務總署 -活動推廣助理(葵青)

民政事務總署聘請活動推廣助理，職位學歷要求只要申請者在DSE或會考中考獲，五科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，而且中英文科都考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，懂得操作電腦軟件MS Word、Excel and PowerPoint即可，月薪有13K!

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【4】發展局 -助理支援主任

發展局聘請助理支援主任，職位只要求申請者在DSE或會考中考獲，五科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，而且中英文科都考獲第3級或以上成績。經驗方面，職位要求申請者最少具備至少1年的文書秘書工作經驗，若有政府工作經驗和具備一般商業電腦軟件的應用知識更佳，月薪有15K!

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【5】效率促進辦公室 -營運助理

效率促進辦公室聘請營運助理，職位只要求申請者在DSE或會考中考獲，五科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，而且中英文科都考獲第2級或以上成績。經驗方面，職位要求申請者最少具備至少一年全職的行政支援工作經驗，月薪有15K!但有興趣的大家要留意，申請者須要接受中文文書處理速度及技能測試。

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止痛藥可以舒緩新冠肺炎帶來的症狀，但常常聽到別人說食「止痛藥」好傷身，究竟又係咪真的呢?蔡明劼醫師表示其實坊間的止痛藥主要兩大類，分別是「普拿疼(撲熱息痛)」和「布洛芬」，而的確食過量止痛藥是會傷身體，但若覺得單單吃一顆便會傷身的，傷到的不是身體，傷到的是「腦子」。

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