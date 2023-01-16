被靜電電到「看到金屬就怕」網友求救　內行人教摸「這地方」秒解

許多人應該都有被靜電電到的經驗，像是衣料摩擦、觸碰鍋子或門把等都很容易產生靜電，尤其正值冬季，氣溫驟降，靜電也發生得更加頻繁。日前就有一名網友抱怨，自從冬天到來，自己摸門把、摸手機、摸筆電都會被電到，「現在我看到金屬製品就害怕」，只好上網求助改善靜電的方法。而許多有相同困擾的網友，也大方分享自己對抗靜電的秘訣。



日前一名網友於PTT發文抱怨，進入冬天後，自己就常常被靜電的問題困擾，人待在台灣的時候還好，前往日本後就不斷地被靜電電到，「摸門把被電、摸手機被電、摸筆電也電，更扯的是連手濕濕的摸門把都能電！」

這名網友無奈地表示，「（靜電）電得我心好累，現在我看到金屬製品就害怕，請問怎麼解決？」

貼文一出引起討論，不少網友坦言也有相同困擾，「我在日本東北被電過很多次」、「我在美國也是」；而許多熱心網友也分享自己避免靜電的小訣竅，其中最多人指出的防靜電秘密武器就是「牆壁」，「最近常被電，就一手摸牆一手摸門把」、「摸門把前先摸牆壁放電，我以前也常被電，摸了牆壁後就不會了」、「要碰金屬物例如門把前，另一隻手先去碰木頭類的東西（貼皮塑膠不行），再同時碰門把就沒事了」、「先拿除靜電鑰匙圈去碰門把」、「隨身帶個金屬物，例如鑰匙，要摸之前先用金屬碰一下，放電就不會在你手指了」、「我覺得睡眠充足就不太會被電」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冬天一直被靜電電到怎麼辦？苦主崩潰喊「看到金屬就怕」，內行人曝摸房子1處秒解】