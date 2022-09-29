AI打贏真人成藝術大賽冠軍　人工智能畫畫又快又靚將取代藝術家？

AI又吊打人類了。隨着當年AI在圍棋領域一戰成名，人們也越來越關注人工智能在超越人類方面的各種表現，而最近輪到藝術家們被氣瘋了。因為有人用AI生成的圖片，拿下了一場藝術比賽的第一名。



相當於砸了大家的飯碗，換誰都會急。

引發大家不滿情緒的獲獎者名叫Jason M. Allen，他是一家桌遊公司的老闆，前一陣使用AI生成了一幅名叫《Théâtre D'opéra Spatial》（太空歌劇院）的作品，並在科羅拉多州博覽會美術競賽中，贏得了數字藝術類獎項的第一名。

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作品看起來視角確實大氣，畫面華麗。好看是好看的，但問題是這不是人畫的，而且人們在頒獎之後才發現這一點。類似的作品還有兩幅，都是Jason Allen用AI生成後，送去參賽的。

他所使用的AI名叫Midjourney，用法和功能與網絡中常見的繪畫AI差不多，你不需要用畫筆來繪製，給它關鍵詞它就能生成畫面。

用這種方式奪冠讓很多藝術插畫工作者破大防，自己辛辛苦苦地設計繪畫，結果有人用「外掛」輕鬆就贏下了第一，這就相當於開着汽車參加百米賽跑。

於是關於他是否應該拿第一，大家吵翻了天。一些網友覺得就算是AI，畫得也不錯，不違規那差不多就得了。不少人直接開噴，認為這件事也太狗了，上升一點就是覺得這種行為是在給藝術的消亡加速，油門踩死的那種。他們認為這算是拉低了藝術競賽的價值，讓藝術品變成了流水線產品。還有人覺得AI東拼西湊學習後生成的圖，是多位人類畫家風格的縫合物，本身也並不適合參賽。

有人也好奇，AI學習的時候參考的是藝術家們繪製的圖片，卻反過來斷了人類繪畫的未來，這聽着是不是太扯了。

不過Jason Allen並不在意。他表示自己知道這一定會引起爭議，但認為自己並沒有違反規則，更沒必要向誰道歉。有網友説他應該寫清楚是AI畫的，不然這屬於作弊，因為騙了評委。而他表示寫清楚了。給圖片署名的時候不僅寫了自己的名字，還加上了Midjourney，標註了是通過它創作的。網友則吐槽寫這玩意誰知道這是什麼鬼，Jason Allen則反擊自己沒必要關注他們知不知道。

對此大賽評委方面則表示自己確實看到了署名，但也是事後才知道參賽選手使用了AI，同時堅持自己當初的決定，這確實是一幅好畫，而且比賽規則裏並沒有考慮到這一點。

Jason Allen還認為，自己雖然用了AI，但這幅畫自己同樣投入了大量精力。機器只會根據關鍵詞來生成圖片，所以它雖然出圖很快，但怎麼使用，如何調整文案則需要人類不斷地思考。據介紹，他嘗試生成了100張圖，然後才從中挑選了三張。此外，光是生成圖片還不行，他還利用PS修圖，再用其他AI工具微調，最終才有了獲獎的圖片，整個工作也花了幾周的時間。也有網友表示確實如此，這種文案的打磨如同雕刻一般，並不容易。

如果按照他的説法，那AI始終是生產工具，人類的思想才是塑造這幅作品時起到決定性作用的部分。但其他人指出，他在使用工具不假，但這也讓他跳過了繪畫比賽一個重要步驟，那就是畫畫。

而這就又牽扯到了另一個問題，那就是創作過程的努力程度，是否決定了創作結果的價值大小。按照這個邏輯，一個人要是一邊倒立洗頭一邊畫畫，那他畫出的藝術品是否意味着要比用正常方式繪製的藝術品更好，而這又是一個難以説清的問題。

（狂丸研究所提供）

但吵來吵去，這次的爭議主要出在規則落後於技術。自己畫畫和讓AI幫忙畫並不是一回事，因為用AI生成圖片的過程能否被定義為「創作」還不好説。但AI作為輔助工具的能力確實越來越強，人類靠審美已經無法區分到底是機器生成的還是人畫出來的，才最終有了這樣一個結果。

關於比賽，未來應該會考慮改變規則，避免這類情況。但關於工作，到底是AI會幫助藝術家更上一層樓，還是AI代替了藝術家，人類與機器之間應該還會繼續磨合碰撞。其實這幾年AI給人類帶來的感受很複雜，有時候擔心它讓我們找不到工作，但要説AI在藝術方面完全代替人類也不現實，

因為用它生成的恐怖片，看着像是喜劇。

（狂丸研究所提供）

而作為手殘黨，在AI的幫助下，我倒是也體驗了一下當繪畫「大佬」的樂趣。所以説技術的發展，總是讓人痛並快樂着。

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