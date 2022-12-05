台灣在移動！台氣象局揭「板塊移動走向」　與其他國家越來越近？

近期台灣地震相當頻繁，不少人好奇，位於板塊交界處的台灣本島是否有因此位移，對此，台灣中央氣象局局長鄭明典也發文證實「台灣真的在動」，引來網友驚呼，目前看起來離菲律賓越來越近了。



氣象局於日前在Facebook專頁發文表示，手機上的GPS可以監測人們每日移動路線和距離，而同樣的技術與概念也能用於監測台灣的位置，在全台一共建置超過160個「全球導航衛星系統」測站，進行大地測量。

2009～2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖（台灣中央氣象局）

氣象局也公布，2009～2018年地震測報中心使用Gamit繪製的台灣絕對速度場／相對速度場示意圖，並表示從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為臺灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，不僅斷層上盤的水平位移為1至9公尺不等，在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

氣象局進一步說明，除了地震期間在短短數十秒內出現的「同震滑移」外，地震前（間震期）、地震後（震後期），台灣底下的斷層也都有「偷偷」在亂動。因為地殼不只在地震時會動，平時在「累積能量」的過程中，也會在地表出現非常微量的變形，或者是小小的、不起眼的地震。「地球科學家就是透過這個原理，長期連續監測臺灣地表的一舉一動，希望可以找出大地震發生前的徵兆！」

從氣象局提供的圖片可以判斷，台灣本島似乎正往東南方偏移（參看絕對速度場），文章曝光後，引發許多網友熱烈回應，「看能不能離中國遠一點。越遠越好」、「希望往日本的方向移動」、「會不會哪天變成太平洋中央的孤島」。

不過，也有網友指出，台灣本島並非離大陸越來越遠，相反菲律賓海板塊則是每年往西北靠近，西部平原和大陸東南沿海並無相對位移，因此距離沒有縮短（參看相對速度場）。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣真的有在動！氣象局一圖揭「9年板塊移動走向」，背後原因不只有地震而已】