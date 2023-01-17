1月尾截止！6份月入18K-75K政府超級筍工　無須大學學位入職39K!

【1】民政事務總署-行政助理

民政署聘請行政助理，入職要求只需申請人持有本港頒授學士學位或同等學歷，DSE或會考中英文均有第3科或以上成績，有良好電腦知識等，職位並沒有要求申請者必須具有任何工作經驗，主要職責是提供一般行政及管理支援，跟進市民投訴和查詢等，月薪有26K。但若申請者有法律背景或從事相關工作經驗和熟悉電腦操作可獲優先考慮。

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【2】衞生署 -牙科手術助理員

衞生署又有超筍政府工！公務員事務局（13日）刊出「牙科手術助理員」招聘，起薪點有$18120頂薪更達$35,915，無須工作經驗、相關專業證書、學歷只要求 DSE五科合格，最重要是這份是公務員合約，即是鐵飯碗！

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【3】香港電台 -助理編導

香港電台聘請助理編導 ，職位只要求申請者持有香港的大學所頒發學位，或同等學歷，並具有一年與廣播、媒體、傳訊、公共關係、社工或公共行政相關的工作經驗，或獲認可的副學士學位或高級文憑，並具備兩年相關的工作經驗，月薪有20K!

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【4】康樂及文化事務署 -設計主任（社交媒體 )

康樂及文化事務署聘請設計主任，職位主要設計和製作圖片、動畫、短片拍攝等，學歷要求只要申請者持有香港的大學所頒發美術設計、創意媒體或相關科目學位，具備最少三年美術設計及動畫製作的全職工作經驗，當中包括最少一年協助營運Facebook或Instagram專頁，月薪有25K!

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【5】懲教署 -助理講師（餐飲服務）

懲教署聘請助理講師，職位並不要求申請者持有學位，只要求申請者持有香港理工學院、理工大學，或香港專業教育學院、科技學院、工業學院所頒發的款客服務管理及餐飲學、或酒店餐飲及院舍作業文憑，或具備同等學歷，而且中英文科都考獲第2級或以上成績。取得學歷後有五年相關的工作經驗，月薪可達75K!

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【6】康樂及文化事務署 -助理傳訊主任

康樂及文化事務署聘請助理傳訊主任 ，職位只要求申請者持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷，若主修傳理、新聞、公共關係、翻譯或相關學科的學位學歷者更佳，而中英文科都考獲第3級或以上成績。經驗方面，職位要求申請者具有不少於三年的全職相關工作經驗，若與文化事務相關更佳，月薪有25K!

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同場加映:消委會揭$4,500上門補習變WhatsApp問功課 3招教KO課程消費陷阱

活到老學到老，不論是打工仔都會在空餘時間報讀進修課程，自我增值，家長們則會為子女報讀補習課程，提升成績。但近日消委會公布指於去年一共接獲134宗有關語文課程的投訴，當中有個案本身並不符合課程報讀資格，但院校照樣推銷其報讀課程，有個案則只聽信推銷人員的口頭承諾，令「上門補習服務變打電話問功課」...

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