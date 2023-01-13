貓奴落街食宵夜慘遭貓貓反鎖大門！網分享崩潰經歷　最終一招解決

港人生活忙碌，忙完一整天回到家中抱抱可愛的寵物毛孩子，可算是解壓的一大方法。不過毛孩子有時像小天使，也能像小惡魔，昨日（12/1）有貓奴網民分享家中的「主子」趁自己外出吃宵夜時，將大門的防盜鎖鎖上，有家歸不得的他只好用一招解決，看帖網民紛紛爆笑，更齊齊分享曾被貓貓反鎖大門的崩潰經歷！



有貓奴指「主子」趁自己外出吃宵夜時，將大門的防盜鎖鎖上（FB@天下貓貓一樣貓 截圖）

寵物有時候會做出一些人類無法解讀的行為，可以為家庭增添一分歡樂，不過也會帶來煩惱。網民在Facebook群組「天下貓貓一樣貓」群組內發帖，表示自己在凌晨回家時，卻發現大門無法開啟，後來發現是大門被防盜鎖反鎖，無奈的他便大嘆「落街咬個老宵（宵夜），發現畀隻貓反鎖咗出去」。

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原來不少貓奴都曾被貓貓反鎖過（FB@天下貓貓一樣貓 截圖）

事主出門被貓反鎖當然是十分崩潰，但網民就「幸災樂禍」笑得非常開心，反問他在出門前，貓貓是否有說「你敢出去就唔好返黎」？笑稱「邊個叫你夜返呀」、「瞓覺前鎖好門係正常呀」、「食宵夜唔叫？鎖你！」、「咁夜仲唔返，不如唔好返啦～喵」。

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幫緊你幫緊你（FB@天下貓貓一樣貓 截圖）

後來也有網民詢問樓主最後如何解決反鎖問題成功進屋，樓主便解答「我硬爆隻門，撞門撞爆個防盜鎖」，附上的圖片也可以看到防盜鎖的鎖扣斷裂，看起來果真是「大力出奇蹟」，不過就被網友笑「證明防盜鎖都唔係幾防盜」，更稱這種防盜鎖只需一個File或一張紙便可破解，至於如何破解就不便公開了。

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樓主表示「我硬爆隻門，撞門撞爆個防盜鎖」，最終才回到家中（FB@天下貓貓一樣貓 截圖）

另外，帖子也吸引了以往曾被貓貓反鎖的貓奴分享更多崩潰經驗，「我都試過半夜返屋企俾佢地鎖咗門，攪咗成粒鐘先開到」、「幾年前我都試過，搵開鎖佬開，之後仲教我換條鍊好過，所以無再發生過」、「我都試過呀，貓貓就係跳咗上雪櫃用鼻頂埋個鎖，我果日仲係著住孖煙通，無著衫出樓梯間丟垃圾」、「佢鎖完有試圖救我」，勸世貓主們不要使用這種門鎖，因為貓貓經常會用手去玩可以移動的東西，更換防盜鍊較「安全」。

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