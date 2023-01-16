消委會揭$4,500上門補習變WhatsApp問功課　3招教KO課程消費陷阱

活到老學到老，不論是打工仔都會在空餘時間報讀進修課程，自我增值，家長們則會為子女報讀補習課程，提升成績。但近日消委會公布指於去年一共接獲134宗有關語文課程的投訴，當中有個案本身並不符合課程報讀資格，但院校照樣推銷其報讀課程，有個案則只聽信推銷人員的口頭承諾，令「上門補習服務變打電話問功課」...



近日消委會公布表示於2020年至2022年一共接獲528宗語文課程投訴，去年則接獲134宗投訴。消委會亦分享當中的投訴個案，一名投訴人馬先生於A院校接受院校的英語水平後，便被推銷一個「6分保證課程」，課程更表示若馬先生未能考獲6分或以上，則會安排免費重讀。馬先生其後支付首月課程學費及模擬試考試費各約$6,000，但於首節課後，馬先生發現課程太深而欲退款。

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馬先生發現課程的「學成保證書」上列6分保證的報讀資格是須於開學前的水平測試中考獲9或10級程度，但他卻得知自己只有7級程度，因而質疑職員向其推銷不適合他的課程，亦沒提及最低入學水平要求，推銷手法有誤導之嫌，要求院校退款但院校卻表示模擬試列明不退款，而課程則已為馬先生提供教學資源，需要於退款中扣除$1,000行政費，馬先生拒絕，更表示會考慮循其他法律途徑再作追討。

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其中另一個個案的投訴人魏女士，她本是新來港人士，並不識字，而她曾向社工表示希望可為女兒尋獲補習支援，社工亦表示會為她尋找有關服務。而其後有自稱是政府派來的B公司職員上門表示自己是社工轉介，並持有女兒試卷，對方並沒有展示試卷內容，魏女士亦沒有核對其身分。其後魏女士表示需要一對一上門補習，該職員表示可以安排導師，並收取一年$4,500的學費。

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職員其後拿出一張寫著「電話熱線問功課」的收據，但因魏女士並不識字而且職員沒有讀出收據內容，加上職員表示每次的上門導師並不同，而且更約定第一節的上課時間，令魏女士相信購買的是上門補習服務。但最魏女士發現沒有導師上門，而致電B公司時對方表示服務只是透過電話Whatsapp問功課，讓女士感到受騙，認為職員銷售時作出錯誤陳述。B公司表示銷售人員清楚講解，收據上亦列明服務內容，因而拒絕退款。個案最終轉介到香港海關跟進，但海關發現未有足夠證據證明B公司觸犯《商品說明條例》。

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消委會提醒消費者在確定進修範疇及目標後，比較多間提供同類型課程的院校的課程資料，課程內容及收費、上課模式、時間及地點，以及付款、補堂及取消等安排等。亦可考慮先要求參加院校的免費測試甚至試堂，但須留意試堂的條款及切忌急於繳付「留位費」報讀課程。若院校設有成績保證計劃，須特別注 意 獲 取相關保證的條件，並保 留交易文件及合約條款細則，以備日後發生糾紛時所憑據。

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消費者亦宜多對比不同類型補習服務之收費、形式和時間，例如是面授或線上授課的利與弊、是否需要另購教材習作等，透過不同渠道了解補習社的口碑和師資，再作選擇。在報讀基金課程前，先到基金的網站查閱課程否列於「可獲發還款項課程」名單及課程的詳細登記規格，以及是否獲豁免以按月等額形式收取學費，亦要注意向基金申請發還款項的出席率及成績要求。

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