Bandai員工偷公司逾4400件貴價品　狂賺6億網疑：偷咁多先發現？

日本街機、電子遊戲發行商萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco）的名號相信大家都不會陌生。日前他們就公開發佈聲明表示，一名前員工因私自售賣社內用的手機等電子產品而決定起訴對方，而當中涉及金額竟然達6億，究竟他偷了甚麼？



（BANDAI NAMCO 官網截圖）

萬代南夢宮控股日前在官網發佈聲明指因子公司萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）的一名前員工的不法行為，而向他索求6億円賠償（大約港幣3,666萬元），並於1月18日向東京地方法院提起民事訴訟。

聲明中提到公司於2021年11月發現內部管理系統中的手機等電子產品的數量於實際使用的裝置數量有差異，並開始社內調查。至2022年4月懷疑該員工涉案，再展開進一步調查。結果發現這位員工在2015年4月至2022年4月約７年間，未經公司許可將4,400部以上由他管理的裝置出售給外部承辦商，並因此私吞約6億円。公司除民事訴訟之外，亦正檢討今後是否加以刑事控訴。

這名前員工在2022年12月20日已被解僱，公司亦向13名管理層及負責人進行處分、減薪3個月。事件受網民熱烈討論，有網民亦表示「我本來覺得生活困難，攞公司電話去賣都可以理解。始終可以賺到10萬円左右。點知完全唔係嗰個level……賣咁多實暴露啦！」。

（BANDAI NAMCO 官網截圖）

不過亦有不少人認為BANDAI過了7年、被偷了4,400部電子產品才發現實在十分荒謬。有網民分析指大型公司每次都會大批買入業務用手機，涉事員工若每次只從中抽出數部，重複這個動作7年、平均每年偷出600部手機也不是不可行的事。亦有聲音認為這次事件並不是由一人而生，而是組織犯罪、找人當代罪羔羊，把所有責任推在一個人身上以解決事件。

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