日男「攔截」高速線壽司拍片偷食炎上　店主報警律師指可判監10年

現在不少有迴轉壽司店都會以平板電腦點菜，再直接將餐點以輸送帶送到客人面前。不過，日前有日本網民就因為在迴轉壽司店偷吃別人的餐點拍片放上網而炎上。事發的店舖更因此報警，有律師更表示網民需要被判10年以下的刑期?!



（Twitter 截圖）

最近在TikTok上流傳一條影片，當中一名男子在日本迴轉壽司店「はま寿司」拍片，滿臉笑容地望著鏡頭偷偷夾走從輸送帶上經過的其他客人的壽司、吃掉。在影片說明欄中更寫上「望落好好食所以就食咗」。影片在Twitter上廣傳，有不少網民批評男子做法很失禮，對其他客人和店舖都很大影響。認為他的行為與盜竊毫無分別，拍片放上網是自首。

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影片炎上後男子聲稱壽司是自己點的，只是在送來期間拍片扮偷食，沒有想到會因為與朋友拍的惡作劇影片而炎上。雖然有部分網民接受他的解釋，但還是有大量網民認為他只是狡辯，單憑影片沒有證據他是演戲。有人亦提出這樣放上網會有損店舖聲譽，隨時需要背上法律責任。

日本朝日電視台日前報導事件時就訪問事發店舖「はま寿司」，負責人講到影片中行為嚴重影響店舖讓客人安心進食的規矩，不能容忍傷害其他顧客的行為。若片主有心下毒藥就會發展成殺人事件，因此他們採取嚴正的態度，並已經與警察商討。

（YouTube 截圖）

其實最近日本已有多個「惡作劇」被拍片上傳，包括將食店的醬料插進鼻孔、徒手摸便利店的關東煮、爬進雪糕凍櫃和在付錢前就吃掉麵包店的麵包等等。律師大澤孝征就表示，將影片放上網被廣傳會大大侵害店舖的信用，這種行為更可以被視為妨礙業務，有機會需要服役3年以下或支付50萬円（大約港幣3萬元）。

而這次偷吃壽司影片的關鍵在於男子是否有意將「別人」的物件「據為己有」，若是如此就與盜竊無異；判刑10年或以下。即使在拍片的瞬間覺得好笑，但就要做好準備，之後的人生不會容易。

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