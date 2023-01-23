兔年運程｜麥玲玲X蘇民峰X謝柳汝　12生肖桃花財運事業開運大合集

兔年來到啦！《開罐》首先恭祝大家身體健康，兔年事事順利。新一年來到，相信大家都好好奇自己來年的運程，而為了能讓大家新一年個個行好運，《開罐》一共整理了解三位超人氣師傅，麥玲玲、蘇民峰，及新生代90後玄學家謝柳汝的同大家講解12生肖桃花運、事業運和財運，更有不同的催運秘笈，大家快看看吧！



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新一年究竟可不可以脫離單身，出個靚POOL?桃花運邊個生肖最旺?這些麥玲玲師傅通通都能為你解答，除此外師傅更教路大家新一年應該配戴的開運飾物，想知道自己出POOL機會率有幾多高，戴甚麼飾物有助催旺兔年運勢的大家，立即睇下啦!

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蘇民峰師傅(資料圖片)

除了桃花運，來年的財運當然都十分緊要，接下來就讓蘇民峰師傅同大家講下12生肖兔年的整體財運和催財大法，想知道兔年財運如何，能否坐定定就財運滾滾來的大家就要看看啦!

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玄學家謝柳汝（Tasha）(資料圖片)

除了玲玲師傅，開罐亦向90後玄學家謝柳汝請教兔年12生肖的愛情運和事業運，讓不論想出POOL的大家或是身為打工仔的你，都可以知道來年運程，為新一年做好準備啦!

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