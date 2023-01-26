車主塞車期間變身「行動拜年車」用車尾箱拜年！網激讚:創意爆發

踏入農曆新年，相信不少人也趁機與親朋好好聚聚，拜年𢭃利市，拿個新年好意頭。不過原來除了傳統的上門拜年之外，拜年的方法也可以非常新穎，近日一位車主在塞車期間的「創意拜年」方法就讓網民激讚！



Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖

香港路面經常都出現塞車的情況，最近正值農曆新年，一位車主便在塞車的情況下，把握時間向其他駕駛者拜年。網民在Facebook群組「車Cam L」上貼出一段12秒長的影片，片中可見一輛白色寶馬X4汽車，在接近紅隧路段車輛緩慢行駛的時候，突然彈起車尾箱的尾門。

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Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖

然而車尾箱尾門突然開啟原來不是意外，而是車主有意為之，片中可見車尾內竟掛著3大張紅噹噹的大揮春，但由於影片的像素所限，只能看到右邊揮春為「招財進寶」，左邊的揮春則未能看到，而中間的財神爺更是十分顯眼。後來這馬路上的趣怪一幕在網上瘋傳，網民大讚「拜年方法層出不窮」、「有交流，有驚喜」、「車主果然有心思，祝大家新年快樂」、「有創意」。

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Facebook群組「車Cam L（香港群組）」截圖

不過在網民稱讚車主有創意的同時，也有網民質疑該位車主的行為可能觸法，批評「比交通見到又告得」、「我諗佢畀人1823咗」、「台灣司機做先，台警話無問題，唔知港警會唔會告呢」。根據《道路交通規例》指出，車牌號碼須垂直展示在車頭及車尾，而車尾號碼方面，需從車後看須易於識別。另外，車尾箱開啟的情況有可能影響司機在倒後鏡中的視野，或有機會構成不小心駕駛。

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