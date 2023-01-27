移加情侶KOL呻收入低租屋被拒　狂呻4大難處!網批:無錢仲嫌三嫌四

近年有港人選擇移民到外國闖世界，除了移英之外，門檻較低的加拿大也是港人熱門之選。移居加拿大的港人情侶Brandy與Umi，不時都會在YouTube上拍片分享在多倫多的生活，最近的一段影片就大談在當地尋找落腳處的經歷，更大呻租屋難，不過影片出街後卻被網民狠批「無錢又要求多多」！



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從香港移居到加拿大的Brandy和Umi（YouTube@brandychau）不時都在YouTube上拍片分享當地生活，在最近一段影片中他們提到正在租屋，首選的地點為Downtown（市中心），但是卻遇到多重的困難。

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第一：難約時間睇盤

他們提到兩人在當地都需要上班，基本上沒有多餘時間，因此只能在放假的時候睇屋，然而地產經紀好多時候也會突然地問「今日或聽日有沒有空睇屋」，根本在時間上很難遷就。

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第二：住市中心為返工方便

上班和居住地點的距離從來都是打工仔的一大考量，不信的話你可以問住屯門返觀塘、住元朗返柴灣的朋友，每天用3小時來回車程確實攞命。片主也表示希望地點方便上班，才選擇市中心，最好是30-45分鐘內的車程，才不至於太遙遠。

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第三：屋租昂貴

如上文提到，市中心因為地點方便，即使房子較小，屋租也相對昂貴，而他們睇屋的平均房租價格約為2,200加元（約港幣$12,910）-2,600加元（約港幣$15,269）。不過他們曾被業主以「收入低」、「希望單人入住」為由拒租，更坦言不少業主希望租屋者可以有「屋租3倍的收入」，以2,000加元的房子為例，即是租客收入最好有6,000加元（約港幣35,237），業主才願意放租。

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第四：對房子要求高

從影片內容中，他們兩人對房子的地點、交通、採光度、廚房大小、浴室、室內間隔、樓底高度等都有要求，不過因為租金的預算不高，令租屋難度大增。最終他們看中了一間月租2,600加元（約港幣$15,269）的房子，但感到太昂貴，現時正透過經紀提出議價至2,400加元（約港幣$14,095）的要求，但就未知結果如何。

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網民看片後狠批：無錢又要求多多

富有與否從來都影響生活質素的高低，雖然不是完全反映，但是有錢的確可以有更多「要求」，沒有錢也只得「將就」。網民看到影片後就狠批他們「看見你們兩位好似在度假一樣，其實你哋知唔知很多人都係租住basement 或者租個套房住，一邊捱一邊儲錢給將來用，你哋錢又未搵到，但係又要住得舒服，放假又要去enjoy life ，咁就冇人會同情你架。用個腦諗下啦！」、「返工要45分鐘有幾耐，你係香港返工可能都要啦」、「兩人加埋都冇六千元收入，仲想諗住downtown，我係業主都唔會租俾你啦，向現實低頭吧，仲嫌三嫌四」。

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另外有網民更真心建議他們考慮搬上Uptown，一來價格較便宜，二來房子較大，三來上班交通時間方面其實不會相差太遠，「在budget 有限時，係需要犧牲一些事；例如比較舊、或者遠一點返工」、「兩個人收入唔多，其實住嘅要求可以降低少少，同埋諗吓點樣自我增值賺多啲錢」、「面對現實吧」。