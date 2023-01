Anson Lo全新品牌「ALLOVER」疑爆抄襲韓國潮牌？網民：99%相似

本地男子唱跳組合MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo,早前正式發布自家服裝品牌「ALLOVER」,CHAPTER 1系列的14件潮流單品包括T恤、衛衣等於明日(27/1)中午12時起開放預訂。不過商品未正式開放預訂,就有網民指控「ALLOVER」的LOGO神似韓國某時裝品牌,更似是有抄襲之嫌?



IG@alloverofficial

盧瀚霆Anson Lo的自家品牌「ALLOVER」隱藏著「AL LOVER(AL是Anson Lo的縮寫)」以及「ALL OVER(全部、遍佈每個角落的意思)」。品牌創辦人Anson Lo表示「最初構思這個品牌開始,便認定以『愛』為主軸。在我心目中,時裝並沒有一個特定潮流,只要你對任何一種穿搭形式有足夠熱愛,那種穿搭就是你自己的潮流。所以在我的品牌裡,『愛』這元素才是最關鍵。」

👉Anson Lo翻唱張國榮《偷情》連累原版MV被洗版!網民彈:摧毀經典

「ALLOVER」的服裝不以季節潮流推出,而是分成CHAPTER(篇章)的形式推出,而CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS服飾系列共14件潮流單品,在1月27日中午12:00至2月2日晚上11:59開放限時預訂。

👉姜濤傳1800萬買西環維壹網民猜full pay 姜糖做鄰居最平要幾錢?

【圖輯】點圖放大瀏覽 CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS系列👇👇👇

+ 21

隨開賣消息公布後,單品照片也正式公開,然而「ALLOVER」的品牌LOGO卻被網民批評疑似抄襲韓國潮流品牌「SATUR」。從兩者的圖片可見,LOGO都是使用鏡像翻轉的設計,在圖形、文字曲線的設計上的確是有幾分相似,不過是不是「抄襲」就見仁見智了。

👉Anson Lo翻唱張國榮《偷情》 兩代人氣王有7大共通點都曾放棄這事

IG截圖

【圖輯】點圖放大瀏覽 「ALLOVER」被批抄襲韓國潮牌「SATUR」👇👇👇

+ 3

*以上均為網民意見,不代表《香港01》《開罐》平台立場。